Фаршированные перцы в сметанно-томатном соусе: вкусно и сытно

Перцы с мясной начинкой тушат 30 минут, затем добавляют сметанно-томатный соус

Любители фаршированных перцев часто делятся на два лагеря — одни обожают их в нежном сметанном соусе, другие — в насыщенном томатном. Этот рецепт объединяет оба подхода: сочные перцы, фаршированные мясом и рисом, тушатся в сметанно-томатной заливке, которая сочетает сливочную мягкость и легкую кислинку. Получается блюдо, которое понравится всем за столом.

Фаршированные перцы

Ингредиенты на 6 порций

красные сладкие перцы — 6 шт.

лук репчатый — 1 средняя луковица

петрушка — 1 маленький пучок

фарш свино-говяжий — 600 г

рис слегка недоваренный — 150 г

паприка молотая сладкая — 1 ч. л.

чеснок — 3 зубчика

сметана жирная — 350 г

томатный соус — 100 г

соль, черный молотый перец — по вкусу

холодная вода — несколько ложек для фарша и 200 мл для тушения

Пошаговое приготовление

1. Подготовка перцев

Срежьте верхушку с плодоножкой, удалите сердцевину с семенами.

2. Подготовка начинки

Мелко порубите лук и петрушку. Смешайте с фаршем и рисом, добавьте пару ложек холодной воды, паприку, соль и перец.

3. Формирование заготовок

Наполните перцы начинкой. Поставьте их вертикально в кастрюлю с толстым дном и жаропрочными ручками, накройте "крышечками" из срезанных верхушек. Влейте 200 мл воды и тушите под крышкой 30 минут.

4. Соус

Чеснок натрите на мелкой терке, смешайте со сметаной и томатным соусом, посолите и поперчите.

5. Финальное тушение

Влейте соус к перцам и тушите еще 10 минут. Подавайте горячими, полив соусом из кастрюли.

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).



