Любители фаршированных перцев часто делятся на два лагеря — одни обожают их в нежном сметанном соусе, другие — в насыщенном томатном. Этот рецепт объединяет оба подхода: сочные перцы, фаршированные мясом и рисом, тушатся в сметанно-томатной заливке, которая сочетает сливочную мягкость и легкую кислинку. Получается блюдо, которое понравится всем за столом.
красные сладкие перцы — 6 шт.
лук репчатый — 1 средняя луковица
петрушка — 1 маленький пучок
фарш свино-говяжий — 600 г
рис слегка недоваренный — 150 г
паприка молотая сладкая — 1 ч. л.
чеснок — 3 зубчика
сметана жирная — 350 г
томатный соус — 100 г
соль, черный молотый перец — по вкусу
холодная вода — несколько ложек для фарша и 200 мл для тушения
1. Подготовка перцев
Срежьте верхушку с плодоножкой, удалите сердцевину с семенами.
2. Подготовка начинки
Мелко порубите лук и петрушку. Смешайте с фаршем и рисом, добавьте пару ложек холодной воды, паприку, соль и перец.
3. Формирование заготовок
Наполните перцы начинкой. Поставьте их вертикально в кастрюлю с толстым дном и жаропрочными ручками, накройте "крышечками" из срезанных верхушек. Влейте 200 мл воды и тушите под крышкой 30 минут.
4. Соус
Чеснок натрите на мелкой терке, смешайте со сметаной и томатным соусом, посолите и поперчите.
5. Финальное тушение
Влейте соус к перцам и тушите еще 10 минут. Подавайте горячими, полив соусом из кастрюли.
Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.