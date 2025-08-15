Кабачковая икра с грибами: заготовка, которая превзойдёт магазинную

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:19
Еда

Обычная кабачковая икра — вещь вкусная, но порой кажется чересчур простой. Этот вариант изменит представление о блюде: в него добавлены ароматные лесные грибы, специи и куркума. В результате получается яркая, насыщенная и изысканная заготовка, которая украсит и повседневный, и праздничный стол.

Кабачковая икра
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Kuzmanovska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачковая икра

Ингредиенты на 4 порции

  • кабачки — 2 кг

  • лук репчатый — 4 шт.

  • свежие грибы (белые, лисички, маслята) — 500 г

  • помидоры — 1 кг

  • растительное масло — 150 мл

  • куркума — 1 ст. л.

  • соль — 2 ст. л.

  • сахар — 80 г

  • яблочный уксус — 5 ч. л.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка овощей

Кабачки тщательно вымойте, при необходимости снимите жёсткую кожуру и удалите крупные семена. Нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите и порубите. Грибы вымойте, очистите и нарежьте кусочками того же размера, что и кабачки. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу, удалите семена и нарежьте кубиками.

2. Обжарка лука

В большой сотейник влейте половину масла, разогрейте его и обжарьте лук до золотистого оттенка. Добавьте куркуму и соль со специями, перемешайте.

3. Тушение овощей

Всыпьте кабачки, перемешайте и тушите на среднем огне 15 минут, помешивая. Добавьте помидоры и сахар, продолжайте тушить ещё 15 минут.

4. Подготовка грибов

На оставшемся масле отдельно обжарьте грибы в течение 10 минут. Добавьте их к овощам, перемешайте и готовьте ещё 10 минут, пока лишняя жидкость не выпарится, а масса не загустеет. Влейте уксус и доведите до кипения.

5. Консервирование

Разложите горячую икру по стерилизованным банкам, прикройте крышками и стерилизуйте в кастрюле с горячей водой 10 минут. Закатайте, переверните, накройте полотенцем и оставьте остывать. Храните в холодильнике.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
