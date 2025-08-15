Кабачковая икра с грибами: заготовка, которая превзойдёт магазинную

Обычная кабачковая икра — вещь вкусная, но порой кажется чересчур простой. Этот вариант изменит представление о блюде: в него добавлены ароматные лесные грибы, специи и куркума. В результате получается яркая, насыщенная и изысканная заготовка, которая украсит и повседневный, и праздничный стол.
кабачки — 2 кг
лук репчатый — 4 шт.
свежие грибы (белые, лисички, маслята) — 500 г
помидоры — 1 кг
растительное масло — 150 мл
куркума — 1 ст. л.
соль — 2 ст. л.
сахар — 80 г
яблочный уксус — 5 ч. л.
1. Подготовка овощей
Кабачки тщательно вымойте, при необходимости снимите жёсткую кожуру и удалите крупные семена. Нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите и порубите. Грибы вымойте, очистите и нарежьте кусочками того же размера, что и кабачки. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу, удалите семена и нарежьте кубиками.
2. Обжарка лука
В большой сотейник влейте половину масла, разогрейте его и обжарьте лук до золотистого оттенка. Добавьте куркуму и соль со специями, перемешайте.
3. Тушение овощей
Всыпьте кабачки, перемешайте и тушите на среднем огне 15 минут, помешивая. Добавьте помидоры и сахар, продолжайте тушить ещё 15 минут.
4. Подготовка грибов
На оставшемся масле отдельно обжарьте грибы в течение 10 минут. Добавьте их к овощам, перемешайте и готовьте ещё 10 минут, пока лишняя жидкость не выпарится, а масса не загустеет. Влейте уксус и доведите до кипения.
5. Консервирование
Разложите горячую икру по стерилизованным банкам, прикройте крышками и стерилизуйте в кастрюле с горячей водой 10 минут. Закатайте, переверните, накройте полотенцем и оставьте остывать. Храните в холодильнике.
