Лук или морковь жарить первой? Запомните этот порядок раз и навсегда

Лук при обжарке закладывают первым, чтобы он карамелизовался и стал сладким
1:22
Еда

От того, в каком порядке вы закладываете овощи на сковороду, зависит глубина вкуса всего блюда. Запомните один раз — и больше не придётся сверяться с рецептами.

Лук и морковь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук и морковь

Почему первым идёт лук

  • Карамелизация: на горячем масле мелко нарезанный лук быстро подрумянивается, приобретает золотистый оттенок и сладковатый вкус.

  • Ароматическая база: лук выделяет эфирные масла, которые становятся основой запаха и вкуса супа, рагу или зажарки.

  • Контроль текстуры: если начать с моркови, она впитает масло и замедлит обжарку лука, делая его вялым и бледным.

Когда добавлять морковь

  • После лука: как только он стал золотистым, можно добавлять морковь.

  • Почему так лучше: лук уже отдал масло и аромат, а морковь начинает мягко томиться, выделяя свои сахара.

  • Результат: овощи обмениваются вкусами, остаются мягкими, но не разваренными.

Техники и тонкости

  • Не мешайте сразу — дайте луку схватиться, чтобы карамелизация была равномерной.

  • Соль в начале — щепотка соли ускорит выделение влаги и подрумянивание.

  • Без лишнего масла — моркови хватит того, что впитал лук.

  • Убавьте огонь после закладки моркови для равномерного тушения и раскрытия сладости.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
