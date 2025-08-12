Средиземноморский парадокс: почему жители этого региона живут так долго — секрет в еде

В средиземноморской диете акцент делается на ежедневное потребление овощей и зелени.

Существует серия вариантов сезонных овощей, которые можно комбинировать. Они богаты пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Особенно интересна зелень, которая также является частью традиционного питания и богатейшим источником антиоксидантов.

Салаты являются важной частью сбалансированного питания и содержат множество необходимых нутриентов. Питательная ценность салатов варьируется в зависимости от ингредиентов. Например, салат, шпинат и руккола, богаты витаминами A, C и K, а также клетчаткой, и при этом имеют низкую калорийность. Греческий салат, благодаря фете и оливковому маслу, содержит больше калорий, но является отличным источником полезных жиров и кальция. Салаты с бобовыми (чечевицей, горохом и т. д.) богаты растительным белком, клетчаткой и железом, а морепродукты добавляют в салат хороший источник протеина и омега-3 жирных кислот.

При приготовлении салата, эксперты советуют использовать овощи разных цветов, чтобы обогатить его питательными веществами. Также добавление ароматных трав, таких как орегано, петрушка или укроп, сделает салат еще более вкусным. Не забудьте обогатить салат бобовыми для дополнительной питательной ценности.

