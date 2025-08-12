Тайный ингредиент: этот кофе стоит чуть ли не целое состояние

В шотландском кафе подают Black Ivory: невероятно редкий сорт кофе

В милом шотландском кафе, известном как Османская кофейня, можно попробовать невероятно редкий и дорогой сорт кофе — Black Ivory.

Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе в окружении кофейных зерен

Стакан уникального кофе стоит 300 фунтов стерлингов (около 32 тыс. руб.). Он приготовлен из зерен арабики, которые поедают слоны, а затем собирают из их экскрементов. Именно ферменты слонов создают удивительный вкус, напоминающий тамаринд и шоколад.

Кофейня, расположенная на Беркли-стрит в Глазго, была основана братьями Имраном и Ифраном Ахтарам. Интерьер заведения уютный и стильный, с мебелью из Стамбула, что делает его идеальным местом для отдыха с чашечкой кофе, чая или даже немного кебаба со свежим салатом.

Недавно здесь побывала известная тиктокерша Калани, которая заказала чашку этого дорогостоящего кофе и, пожертвовав дополнительные 200 фунтов (около 21,5 тыс. руб.) на благотворительность. Вкус кофе она охарактеризовала как мягкий, кремовый, но не самый лучший, который ей когда-либо доводилось пробовать.

Уточнения

Тамари́нд инди́йский, или Инди́йский фи́ник (лат. Tamaríndus índica) — растение семейства бобовых (Fabaceae), единственный вид рода тамаринд.

