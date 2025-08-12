Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Августовский секрет: томаты, которые будут радовать ароматом даже в январские морозы

Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
3:11
Еда

Август — лучшее время, чтобы не только насладиться сочными томатами, но и сохранить их вкус на зиму. Вяленые и маринованные помидоры с необычными специями помогут привнести в ваши блюда яркие ароматы и летнюю свежесть даже в самый холодный день.

вяленые томаты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
вяленые томаты

Вяленые помидоры: мягкость и насыщенность вкуса

Для этого рецепта лучше всего подходят мелкие плотные сорта, например сливки или черри. Секрет насыщенного вкуса кроется в сочетании свежего тимьяна, розмарина, орегано, молотого кориандра, фенхеля (сухого или в семенах) и щепотки сушёной апельсиновой цедры. Также понадобятся помидоры, оливковое масло, соль и немного сахара, сообщает gorod55.ru.

Как готовить

Помидоры разрежьте пополам, удалите сердцевину, слегка присыпьте солью и сахаром и оставьте на 15 минут, чтобы выделился сок. Разложите их на противне с пергаментом, посыпьте травами, кориандром, фенхелем и цедрой. Сушите при 90-100 °C с приоткрытой дверцей духовки 4-6 часов.

Если есть дегидратор, выставьте 70 °C и сушите 9-10 часов. Готовые помидоры переложите в банку, заливая слоями оливкового масла, можно добавить немного дроблёной зиры и перца для пикантности.

Маринованные помидоры: яркий акцент к мясу

Мариновать можно как крупные томаты, так и черри. Здесь важно создать богатый аромат с помощью чеснока, стручка чили, звёздочки бадьяна, нескольких зёрен кардамона, горчицы и душистого перца. Вкус маринада дополняют яблочный уксус, соль и мёд или коричневый сахар.

Как готовить

Проколите помидоры шпажкой. На дно стерилизованной банки положите чеснок, чили, бадьян, кардамон, горчицу и перец. Уложите томаты, залейте горячим маринадом (вода, уксус, мёд/сахар, соль), стерилизуйте 10-15 минут и закупорьте.

Идеи и полезные советы

Вяленые помидоры можно сделать ещё интереснее, добавив в процессе копчёную паприку или гвоздику. В маринованные стоит попробовать внести свежий эстрагон, лист лайма или кусочек корицы — они придадут необычный аромат. Специи лучше распределять равномерно по слоям, а жидкость всегда должна полностью покрывать овощи. Пропорции легко подстраиваются под вкус: больше сахара — слаще, больше уксуса — острее.

Как использовать заготовки

Вяленые помидоры хороши сами по себе, в пасте, пицце, омлете, салатах и даже хлебе. Масло, в котором они хранятся, можно использовать для заправок и соусов. Маринованные — идеальны к мясу, в сэндвичах или как яркая закуска.

Сохранив вкус августа в банках с ароматными специями, вы подарите себе кусочек лета в любой зимний день.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
