Лисички становятся золотыми не только на рынке — секрет жарки, который меняет всё

У плотных, упругих лисичек — лёгкий ореховый аромат и едва заметная кислинка. Этот вкус можно подчеркнуть, сбрызнув грибы лимонным соком уже перед подачей. Особенно хорошо они сочетаются с жареным картофелем, если не жалеть чеснока.
Перед готовкой лисички нужно тщательно промыть, но не замачивать — либо погрузить в воду буквально на пару минут. Если передержать, они впитают лишнюю влагу и вместо аппетитной румяной корочки вы получите тушёные грибы.
Укроп — по вкусу
Сметана — по вкусу
Тщательно промойте лисички под проточной водой. Очистите лук и чеснок.
Поставьте сковороду на умеренный огонь, добавив сливочное и оливковое масло. Пока оно нагревается, порубите грибы на произвольные куски, лук нарежьте полукольцами, а чеснок пропустите через пресс. Выложите грибы на сковороду и, периодически помешивая, жарьте до полного испарения жидкости.
Когда влага испарится, добавьте лук и чеснок. Перемешайте и обжаривайте ещё около 10 минут, пока всё не подрумянится. Посолите и поперчите.
Посыпьте готовые грибы свежим измельчённым укропом и подавайте со сметаной.
Лиси́чка обыкнове́нная — вид грибов семейства лисичковых.
