Лисички становятся золотыми не только на рынке — секрет жарки, который меняет всё

1:47
Еда

У плотных, упругих лисичек — лёгкий ореховый аромат и едва заметная кислинка. Этот вкус можно подчеркнуть, сбрызнув грибы лимонным соком уже перед подачей. Особенно хорошо они сочетаются с жареным картофелем, если не жалеть чеснока.

Жареные лисички с картофелем и укропом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареные лисички с картофелем и укропом

Перед готовкой лисички нужно тщательно промыть, но не замачивать — либо погрузить в воду буквально на пару минут. Если передержать, они впитают лишнюю влагу и вместо аппетитной румяной корочки вы получите тушёные грибы.

Ингредиенты

Для блюда

  • Лисички — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт. (80 г)
  • Сливочное масло — 1 ст. л. (20 г)
  • Оливковое масло — 1 ч. л. (5 г)
  • Чеснок — 5 зубчиков (25 г)
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Для подачи

  • Укроп — по вкусу

  • Сметана — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка

Тщательно промойте лисички под проточной водой. Очистите лук и чеснок.

Нарезка и обжарка грибов

Поставьте сковороду на умеренный огонь, добавив сливочное и оливковое масло. Пока оно нагревается, порубите грибы на произвольные куски, лук нарежьте полукольцами, а чеснок пропустите через пресс. Выложите грибы на сковороду и, периодически помешивая, жарьте до полного испарения жидкости.

Доведение до готовности

Когда влага испарится, добавьте лук и чеснок. Перемешайте и обжаривайте ещё около 10 минут, пока всё не подрумянится. Посолите и поперчите.

Подача

Посыпьте готовые грибы свежим измельчённым укропом и подавайте со сметаной.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная — вид грибов семейства лисичковых.

