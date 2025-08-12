Лисички становятся золотыми не только на рынке — секрет жарки, который меняет всё

Жареные лисички с чесноком и укропом: пошаговый рецепт

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

У плотных, упругих лисичек — лёгкий ореховый аромат и едва заметная кислинка. Этот вкус можно подчеркнуть, сбрызнув грибы лимонным соком уже перед подачей. Особенно хорошо они сочетаются с жареным картофелем, если не жалеть чеснока.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жареные лисички с картофелем и укропом

Перед готовкой лисички нужно тщательно промыть, но не замачивать — либо погрузить в воду буквально на пару минут. Если передержать, они впитают лишнюю влагу и вместо аппетитной румяной корочки вы получите тушёные грибы.

Ингредиенты

Для блюда

Лисички — 500 г

Репчатый лук — 1 шт. (80 г)

Сливочное масло — 1 ст. л. (20 г)

Оливковое масло — 1 ч. л. (5 г)

Чеснок — 5 зубчиков (25 г)

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Для подачи

Укроп — по вкусу

Сметана — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка

Тщательно промойте лисички под проточной водой. Очистите лук и чеснок.

Нарезка и обжарка грибов

Поставьте сковороду на умеренный огонь, добавив сливочное и оливковое масло. Пока оно нагревается, порубите грибы на произвольные куски, лук нарежьте полукольцами, а чеснок пропустите через пресс. Выложите грибы на сковороду и, периодически помешивая, жарьте до полного испарения жидкости.

Доведение до готовности

Когда влага испарится, добавьте лук и чеснок. Перемешайте и обжаривайте ещё около 10 минут, пока всё не подрумянится. Посолите и поперчите.

Подача

Посыпьте готовые грибы свежим измельчённым укропом и подавайте со сметаной.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная — вид грибов семейства лисичковых.

