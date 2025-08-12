Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Золотистая корочка и бархатный соус: ужин, от которого никто не откажется

Куриное филе с грибами в сливочно-винном соусе
3:21
Еда

Обжарьте куриное филе и грибы отдельно, а затем соедините их в густом сливочном соусе с белым сухим вином и чесноком. Чтобы соус приобрёл бархатную текстуру, введите немного крахмала, разведённого в воде. Лёгкая панировка из муки придаст курице аппетитную золотистую корочку и ореховый привкус, который прекрасно оттенит вкус грибов.

Курица в грибном соусе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курица в грибном соусе

Продукты

Для основы

  • Лесные замороженные грибы — 300 г
  • Сливочное масло — 40 г
  • Куриное филе — 400 г
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.
  • Пшеничная мука — 65 г (0,5 стакана)
  • Рафинированное подсолнечное масло — 3 ст. л.

Для соуса

  • Говяжий бульон — 500 г (2,5 стакана)
  • Бульонный кубик — 1 шт.
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Сушёный репчатый лук — 1 ч. л.
  • Сушёный тимьян — 0,5 ч. л.
  • Горчичный порошок — 0,5 ч. л.
  • Белое сухое вино — 100 г (0,5 стакана)
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Кукурузный крахмал — 3 ст. л.
  • Сливки 20% — 63 г (0,3 стакана)
  • Вода — 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

  1. Промокните куриное филе бумажными полотенцами. Достаньте грибы из морозилки, дайте им слегка оттаять. Очистите чеснок. Приготовьте миски и глубокую сковороду.
  2. В тёплый говяжий бульон (разогрейте около минуты в микроволновке) растворите бульонный кубик. Добавьте сушёный лук, соевый соус, горчичный порошок и тимьян. Перемешайте.
  3. Смешайте крахмал с водой до однородности и поставьте в холодильник.
  4. Разрежьте каждое филе вдоль на две части. Легонько отбейте до толщины 1 см. Посолите, поперчите. Чеснок пропустите через пресс.
  5. На среднем огне растопите сливочное масло, обжарьте грибы до золотистости (5–6 минут). Переложите на тарелку.
  6. В сковороду налейте растительное масло. Обваляйте курицу в муке и жарьте по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Переложите на тарелку.
  7. Слейте лишнее масло, оставив поджаристые крошки. На среднем огне слегка обжарьте чеснок (30 секунд), влейте вино, перемешайте, соскребая вкусные поджарки.
  8. Выпарите половину вина (4 минуты), влейте бульон с приправами, доведите до кипения. Томите 8–10 минут до лёгкого загустения.
  9. Порциями добавьте крахмал с водой, помешивая. Через 1–2 минуты убавьте огонь, влейте сливки и прогрейте, чтобы они не свернулись.
  10. Выложите в соус грибы и курицу. Потушите 5 минут под крышкой наполовину. Снимите с огня.
  11. Подавайте прямо в сковороде или с картофельным пюре. Украсьте свежим тимьяном.

Уточнения

Ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
