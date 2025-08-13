Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кухонная машина времени: иранский способ приготовления томатов, который переносит вкус лета в морозную зиму

Вяленые томаты хранят в масле с чесноком и розмарином
Еда

Вяленые томаты — это концентрат лета в банке: сладкие, насыщенные и ароматные. По старинному иранскому методу их можно приготовить без лишних хлопот, но с гарантией идеальной текстуры и богатого вкуса.

вяленые томаты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
вяленые томаты

Выбор и подготовка помидоров

Для вяления лучше всего подходят мясистые сорта: сливовидные, черри или крупные мясистые томаты с плотной кожицей. Их разрезают пополам, аккуратно удаляют ложкой семена и лишний сок, сохраняя упругую мякоть.
Каждую половинку слегка присаливают, а для лёгкой карамелизации добавляют щепотку сахара.

Сушка

Половинки выкладывают срезом вверх на решётку или противень, застеленный пергаментом. Сушат при минимальной температуре духовки — 80-90 °C - с приоткрытой дверцей. Это обеспечивает медленное удаление влаги и сохранение цвета. Процесс занимает несколько часов, а готовность определяют по упругости плодов и отсутствию липкости.

Иранский секрет

За полчаса до окончания сушки томаты слегка сбрызгивают оливковым маслом, смешанным с сушёным орегано. Это придаёт им средиземноморский аромат и мягкий вкус.

Хранение и подача

Остывшие вяленые помидоры складывают в стерилизованные банки, заливают качественным оливковым маслом. Для усиления аромата добавляют пару зубчиков чеснока и веточку розмарина. Хранят заготовку в прохладном тёмном месте 4-6 месяцев. Важно всегда использовать чистую ложку при доставании томатов, чтобы избежать порчи.

Иранцы подают такие томаты с мягкими сырами и свежими лепёшками на завтрак. Отличный вариант — сочетание с рикоттой и базиликом.

Дополнительные варианты и использование

  • Электросушилка ускоряет процесс — достаточно выбрать режим для овощей и следить, чтобы ломтики не пересохли, сохранив пластичность.

  • Вяленые томаты могут стать основой необычного песто: измельчите их с кедровыми орехами и пармезаном вместо базилика.

  • Зимой они идеально подходят для супов и рагу — добавьте горсть за 5 минут до готовности, чтобы вернуть блюду летнюю нотку.

Такие вяленые помидоры станут не только изысканным акцентом в любом блюде, но и универсальной заготовкой, которая подарит вкус лета в любое время года.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

