Секрет мороженого и сорбета, которые вкуснее, чем в магазине, и готовятся без лишнего сахара

2:47
Еда

Август — время, когда ягоды достигают пика аромата и сладости. Это месяц, когда каждая малина, смородинка и крыжовник полны солнечного вкуса и пользы. И нет лучшего способа насладиться этим богатством, чем приготовить дома лёгкие и полезные десерты — без консервантов, лишнего сахара и искусственных ароматизаторов.

Домашний сорбет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний сорбет

Сорбеты: свежесть и витамины в каждой ложке

Сорбет — это лёгкий замороженный десерт из ягодного или фруктового пюре с сахарным сиропом. Он прекрасно утоляет жажду, не содержит молочных продуктов и сохраняет витамины, пишет gorod55.ru.

Сорбет из чёрной смородины

Сварите сироп из 100 г сахара и 200 мл воды. Пробейте 500 г смородины в пюре, смешайте с сиропом и 1-2 ст. л. лимонного сока. При желании протрите через сито. Замораживайте 4-6 часов, перемешивая каждый час.

Сорбет из крыжовника

Измельчите 300 г крыжовника с 100 мл воды, добавьте 150 г сахара. Перемешайте, заморозьте, периодически разрыхляя массу.

Сорбет из малины

Сварите сироп (150 г сахара, 120 мл воды). 500 г малины измельчите, соедините с сиропом и соком половины лимона. Протрите и заморозьте, перемешивая каждые 30-40 минут.

Сорбет "Мальвина"

Смешайте клубнику (лучше сорт "Мальвина"), малину, смородину и крыжовник (по 100-150 г). Добавьте сироп и лимонный сок по любой из предыдущих схем. Получится яркий, ароматный и очень эффектный десерт.

Мороженое: нежность со вкусом лета

Сливочное мороженое с ягодами

Взбейте 200 мл сливок (33-35%), добавьте 150 мл сгущёнки и 200 г любых ягод. Можно заморозить на 30 минут или подать сразу в виде мягкого мороженого.

Йогуртовое мороженое

Смешайте 250 г натурального йогурта, 250 г ягод, немного мёда или сахара, по желанию лимонную цедру. Заморозьте на пару часов.

Секреты идеального домашнего десерта

  • Перемешивайте массу каждые 30-45 минут, чтобы текстура была воздушной.

  • Для гладкости протрите ягоды через сито.

  • Добавьте в рецепты мяту, ваниль или мелиссу для яркого аромата.

  • Используйте только свежие, сезонные ягоды — так вкус будет максимально насыщенным.

Уточнения

Шербе́т щербе́т, сорбе́т — разновидность фруктово-ягодного мороженого.

Шербе́т щербе́т, сорбе́т — разновидность фруктово-ягодного мороженого.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
