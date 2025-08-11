Не выбрасывайте цуккини! Этот рецепт перевернёт ваше представление о десертах

Рецепт пряников с цуккини: быстро, вкусно и необычно

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Цуккини, благодаря своему нейтральному вкусу, позволяет десерту оставаться свежим несколько дней.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info пряники

В этом рецепте вы можете использовать смесь из корицы, гвоздики, аниса, бадьяна, имбиря и душистого перца. Также можно добавить кориандр, фенхель, мускатный орех или лимонную цедру для аромата.

Ингредиенты:

1 стакан тертых цуккини,

2 яйца,

0,5 стакана раст. масла,

1 стакан сахара,

2,5 стакана муки,

щепотка соли,

1 ст. ложка какао,

1 ч. ложка пряных специй,

1 ч. ложка корицы,

1 ч. ложка разрыхлителя.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовь противень с бумагой для выпечки.

2. В одной миске смешайте все ингредиенты до однородного состояния.

3. Вылейте тесто на противень и выпекай около 20 минут, пока оно не будет прилипать к палочке.

4. Дайте пряникам остыть, а затем можно разрезать на порции, намазать джемом или полить глазурью.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем. По сравнению с другими кабачками плоды цукини ярче окрашены, нежнее на вкус, и устойчивы к длительному хранению. Листья сильно изрезаны, зачастую с узором серебристого оттенка. Происходит из Италии.



