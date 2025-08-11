Не выбрасывайте цуккини! Этот рецепт перевернёт ваше представление о десертах

Цуккини, благодаря своему нейтральному вкусу, позволяет десерту оставаться свежим несколько дней.
В этом рецепте вы можете использовать смесь из корицы, гвоздики, аниса, бадьяна, имбиря и душистого перца. Также можно добавить кориандр, фенхель, мускатный орех или лимонную цедру для аромата.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовь противень с бумагой для выпечки.
2. В одной миске смешайте все ингредиенты до однородного состояния.
3. Вылейте тесто на противень и выпекай около 20 минут, пока оно не будет прилипать к палочке.
4. Дайте пряникам остыть, а затем можно разрезать на порции, намазать джемом или полить глазурью.
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем. По сравнению с другими кабачками плоды цукини ярче окрашены, нежнее на вкус, и устойчивы к длительному хранению. Листья сильно изрезаны, зачастую с узором серебристого оттенка. Происходит из Италии.
