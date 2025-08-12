Бактерии на свободе: почему мытьё курицы делает её ещё опаснее

Многие уверены: промыть сырую птицу под краном — обязательная часть подготовки. Но на самом деле этот "ритуал чистоты" способен сделать кухню опасной зоной.
При мытье курицы капли воды разлетаются на расстояние до метра. В них — патогенные бактерии, которые оседают на столешницах, посуде и даже на готовых к употреблению продуктах.
На поверхности сырой птицы часто присутствуют кампилобактеры и сальмонеллы - возбудители серьёзных кишечных инфекций.
Промывание под краном не удаляет все бактерии. Напротив — оно помогает им "путешествовать" по кухне.
Ни уксус, ни лимон не способны полностью уничтожить микробы — справиться с ними может только полноценная тепловая обработка.
Не мойте курицу. Достаньте её из упаковки прямо перед приготовлением.
Сразу кладите в кастрюлю или на сковороду, избегая контакта с другими продуктами.
Мойте руки с мылом не менее 20 секунд после работы с сырой птицей.
Дезинфицируйте все поверхности и инструменты.
Используйте отдельную разделочную доску для сырого мяса.
Курица считается готовой, когда её соки прозрачные, а внутренняя температура достигает не менее 74°C. Кулинарный термометр — лучший помощник, чтобы убедиться в этом.
Отказ от мытья сырой курицы - простой, но важный шаг для безопасности вашей кухни. Соблюдение этих правил помогает защитить здоровье всей семьи.
