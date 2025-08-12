Бактерии на свободе: почему мытьё курицы делает её ещё опаснее

ВОЗ: мытьё сырой птицы распространяет опасные бактерии на кухне

Многие уверены: промыть сырую птицу под краном — обязательная часть подготовки. Но на самом деле этот "ритуал чистоты" способен сделать кухню опасной зоной.

Невидимая угроза брызг

При мытье курицы капли воды разлетаются на расстояние до метра. В них — патогенные бактерии, которые оседают на столешницах, посуде и даже на готовых к употреблению продуктах.

На поверхности сырой птицы часто присутствуют кампилобактеры и сальмонеллы - возбудители серьёзных кишечных инфекций.

Почему вода не спасает

Промывание под краном не удаляет все бактерии. Напротив — оно помогает им "путешествовать" по кухне.

Ни уксус, ни лимон не способны полностью уничтожить микробы — справиться с ними может только полноценная тепловая обработка.

Как избежать заражения

Не мойте курицу. Достаньте её из упаковки прямо перед приготовлением.

Сразу кладите в кастрюлю или на сковороду, избегая контакта с другими продуктами.

Мойте руки с мылом не менее 20 секунд после работы с сырой птицей.

Дезинфицируйте все поверхности и инструменты.

Используйте отдельную разделочную доску для сырого мяса.

Готовим безопасно

Курица считается готовой, когда её соки прозрачные, а внутренняя температура достигает не менее 74°C. Кулинарный термометр — лучший помощник, чтобы убедиться в этом.

Отказ от мытья сырой курицы - простой, но важный шаг для безопасности вашей кухни. Соблюдение этих правил помогает защитить здоровье всей семьи.

Уточнения

