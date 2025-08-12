Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рэдклифф исключил своё участие в сериале Гарри Поттер: раскрыта причина
Садовод Самойлова назвала способы защиты картофеля от гниения в дождливое время
Гиперэкстензия, становая тяга и планки полезны для укрепления спины
Спрос на инвестиционные бриллианты в России вырос на 30% в 2025 году — РГ
По следам истории: как Ле-Кастелле стала частью Прованса
Киви имеют крылья, но не могут летать из-за эволюционных особенностей
Госавтоинспекция напоминает: движение без работающих стоп-сигналов запрещено ПДД
Наташа Королёва сорвалась на организаторов после отключения света на концерте
Салат из арбуза, клубники, огурца и лайма восполняет водный баланс

Бактерии на свободе: почему мытьё курицы делает её ещё опаснее

ВОЗ: мытьё сырой птицы распространяет опасные бактерии на кухне
1:42
Еда

Многие уверены: промыть сырую птицу под краном — обязательная часть подготовки. Но на самом деле этот "ритуал чистоты" способен сделать кухню опасной зоной.

Куриная тушка
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Куриная тушка

Невидимая угроза брызг

При мытье курицы капли воды разлетаются на расстояние до метра. В них — патогенные бактерии, которые оседают на столешницах, посуде и даже на готовых к употреблению продуктах.

На поверхности сырой птицы часто присутствуют кампилобактеры и сальмонеллы - возбудители серьёзных кишечных инфекций.

Почему вода не спасает

Промывание под краном не удаляет все бактерии. Напротив — оно помогает им "путешествовать" по кухне.
Ни уксус, ни лимон не способны полностью уничтожить микробы — справиться с ними может только полноценная тепловая обработка.

Как избежать заражения

  • Не мойте курицу. Достаньте её из упаковки прямо перед приготовлением.

  • Сразу кладите в кастрюлю или на сковороду, избегая контакта с другими продуктами.

  • Мойте руки с мылом не менее 20 секунд после работы с сырой птицей.

  • Дезинфицируйте все поверхности и инструменты.

  • Используйте отдельную разделочную доску для сырого мяса.

Готовим безопасно

Курица считается готовой, когда её соки прозрачные, а внутренняя температура достигает не менее 74°C. Кулинарный термометр — лучший помощник, чтобы убедиться в этом.

Отказ от мытья сырой курицы - простой, но важный шаг для безопасности вашей кухни. Соблюдение этих правил помогает защитить здоровье всей семьи.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Домашние животные
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь
Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь
Последние материалы
Продукты, замедляющие появление седины: клубника и чеснок в борьбе с возрастом
Убийства Линкольна и Кеннеди совпали по ключевым обстоятельствам спустя век
В Китае за неделю зарегистрировали более тысячи случаев чикунгунья
Забудьте про засоры: простой способ очистить унитаз солью и кипятком
Климова рассказала о внешнем сходстве своих четверых детей с их отцами
ВОЗ: мытьё сырой птицы распространяет опасные бактерии на кухне
Следите за транзакциями: как избежать попадания в черный список проката
Сколько подтягиваний — норма? Таблица по возрастам для мужчин и женщин
Елена Воробей заявила, что в 58 лет может себе позволить Прохора Шаляпина
Полировка внешнего стекла фар улучшает свет после внутренней очистки отражателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.