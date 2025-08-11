Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Представьте: пельмени, которые не разваливаются, не слипаются и остаются сочными внутри. Достичь этого можно без кулинарных хитростей, просто изменив подход к кипячению воды.

варка пельменей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
варка пельменей

Почему работает этот метод

Техника основана на постепенном нагреве и контроле за бурлением. Она сохраняет нежную оболочку целой, а начинку — сочной.

Как варить пошагово

  1. Доведите воду до активного кипения
    Добавьте соль, лавровый лист и горошины перца — так бульон станет ароматнее.

  2. Уменьшите огонь до минимума
    Подождите, пока бурление исчезнет или останутся лишь редкие пузырьки. Вода должна быть горячей, но "спокойной".

  3. Опустите замороженные пельмени
    Дайте им полежать на дне 15-20 секунд, чтобы тесто стало эластичным.

  4. Осторожно перемешайте
    Проведите шумовкой по дну, чтобы пельмени не прилипли.

  5. Верните нагрев до среднего
    Вода должна снова "ожить", но не кипеть бурно.

  6. Дождитесь всплытия
    После этого варите ещё 3-5 минут (в зависимости от размера и начинки).

  7. Подача
    Достаньте шумовкой и разложите по тарелкам.

Пельмени получаются с плотным, но нежным тестом и сочным фаршем внутри. Такой способ варки раскрывает их вкус и сохраняет текстуру, достойную ресторанной подачи.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
