Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет

Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
1:51
Еда

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что борщ после варки теряет свой насыщенный рубиновый оттенок и выглядит блекло. Причина кроется в неправильной обработке свёклы. Опытные повара знают, как сохранить её цвет и вкус — и при этом не усложнить процесс приготовления.

борщ с яркой свёклой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
борщ с яркой свёклой

Главная ошибка

Чаще всего свёклу закладывают в общую кастрюлю вместе с другими овощами на начальном этапе. Из-за длительной термической обработки и кислоты в бульоне она быстро теряет яркость.

Правильная подготовка свёклы

  1. Отварите свёклу отдельно - целиком и в кожуре. Это сохранит природный пигмент внутри.

  2. Остудите, очистите и натрите на тёрке.

  3. Добавьте свёклу в почти готовый борщ — тогда цвет успеет "раскрыться", но не выварится.

Лайфхаки для насыщенного оттенка

  • Обжарка с бульоном: слегка протушите натёртую свёклу на сковороде с небольшим количеством бульона — это усилит цвет и придаст лёгкую карамельную нотку.

  • Капля кислоты: немного лимонного сока или уксуса закрепит цвет, но не переборщите — излишек сделает оттенок неестественным.

  • Осторожнее с томатной пастой: она может замаскировать бледность, но при избытке перебивает вкус свёклы, превращая борщ в обычный овощной суп.

Гармония вкуса и подачи

Идеальный борщ — это баланс ингредиентов, где свёкла остаётся главным акцентом, но не доминирует. Подавайте блюдо со свежей зеленью и сметаной — так вкус станет глубже, а цвет ещё аппетитнее.

При правильной подготовке свёклы борщ получится насыщенным, ароматным и визуально эффектным. Даже те, кто равнодушен к первым блюдам, оценят результат.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
