Одна заготовка — и у вас под рукой универсальный соус и закуска: сливы, которые сводят с ума

Рецепт сладких маринованных слив с винным уксусом

Маринованные сливы — это как клюквенное или брусничное варенье, только еще интереснее. Они станут отличным дополнением к мясу: можно подать их в качестве закуски вместо привычного салата или сбрызнуть маринадом готовое мясо вместо соуса. Такая подача придаст стейку или котлетам сладко-пряную нотку, сделает вкус более глубоким и многогранным. Из указанного количества ингредиентов получается одна банка объемом 0,5 литра.

Продукты для рецепта

Сливы — 17 шт. (510 г)

Анис — 1 шт. (1 г)

Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)

Лавровый лист — 2 шт. (2 г)

Черный перец горошком — 1 ч. л. (2 г)

Винный уксус красный — 1 стакан (200 г)

Кокосовый сахар — 200 г

Душистый перец горошком — 4 шт. (4 г)

Пошаговый рецепт

Подготовка: помойте сливы. Простерилизуйте банку с крышкой.

Разрежьте сливы пополам, удалите косточки. Влейте в сотейник винный уксус, добавьте сахар. Доведите до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте специи: соль, анис, оба вида перца и лавровый лист. Дождитесь повторного закипания. Выложите сливы в маринад. Убавьте огонь и проварите около 5 минут до мягкости. Переложите сливы в стерилизованную банку, залейте маринадом до краев. Сразу закатайте, переверните вверх дном и укутайте пледом. Дайте остыть до комнатной температуры.

Храните в прохладном месте до 1 года.

Идея подачи

Маринованные сливы — идеальная закуска к мясу. Их сладковато-пряный вкус отлично подчеркивает жареные и запеченные блюда.

Уточнения

