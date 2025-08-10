Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Варенье из малины: идеальный десерт для любого стола
Вице-президент США Джей Ди Вэнс: Трамп рассматривает пошлины против Китая за импорт российской нефти
Лучшие сидераты для улучшения почвы
Ветеринар объяснил, что прятки кошки могут указывать на проблемы со здоровьем
Актриса Эми Шумер рассказала об операции на позвоночнике
Тренер Жан-Батист Капуджян: 10 минут прыжков на скакалке заменяют получасовую пробежку
Renault, Ford и Audi попали в список машин с высоким перерасходом топлива
Туристы могут посетить старый мост, мечеть и музеи в Мостаре в Боснии и Герцеговине
Болгария возглавила ЕС по росту цен на недвижимость

Одна заготовка — и у вас под рукой универсальный соус и закуска: сливы, которые сводят с ума

Рецепт сладких маринованных слив с винным уксусом
2:02
Еда

Маринованные сливы — это как клюквенное или брусничное варенье, только еще интереснее. Они станут отличным дополнением к мясу: можно подать их в качестве закуски вместо привычного салата или сбрызнуть маринадом готовое мясо вместо соуса. Такая подача придаст стейку или котлетам сладко-пряную нотку, сделает вкус более глубоким и многогранным. Из указанного количества ингредиентов получается одна банка объемом 0,5 литра.

Сладкие маринованные сливы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сладкие маринованные сливы

Продукты для рецепта

  • Сливы — 17 шт. (510 г)
  • Анис — 1 шт. (1 г)
  • Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)
  • Лавровый лист — 2 шт. (2 г)
  • Черный перец горошком — 1 ч. л. (2 г)
  • Винный уксус красный — 1 стакан (200 г)
  • Кокосовый сахар — 200 г
  • Душистый перец горошком — 4 шт. (4 г)

Пошаговый рецепт

Подготовка: помойте сливы. Простерилизуйте банку с крышкой.

  1. Разрежьте сливы пополам, удалите косточки.
  2. Влейте в сотейник винный уксус, добавьте сахар. Доведите до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится.
  3. Добавьте специи: соль, анис, оба вида перца и лавровый лист. Дождитесь повторного закипания.
  4. Выложите сливы в маринад. Убавьте огонь и проварите около 5 минут до мягкости.
  5. Переложите сливы в стерилизованную банку, залейте маринадом до краев. Сразу закатайте, переверните вверх дном и укутайте пледом. Дайте остыть до комнатной температуры.

Храните в прохладном месте до 1 года.

Идея подачи

Маринованные сливы — идеальная закуска к мясу. Их сладковато-пряный вкус отлично подчеркивает жареные и запеченные блюда.

Уточнения

Сли́ва — род растений семейства Розовые.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Воздух вместо АЗС: гениальное изобретение спасёт человечество от топливного кризиса
Воздух вместо АЗС: гениальное изобретение спасёт человечество от топливного кризиса
Последние материалы
Эндокринолог Барсуков: резкий отказ от сахара безопасен и полезен для организма
Доктор Бейли: кожа, селезёнка и лимфоузлы играют важную роль в защите организма
Утрата связи с природой: учёные дали тревожный прогноз
Простые секреты, чтобы флакон духов служил вам десятилетиями
Анастасия Костенко заявила, что ей надоели фанатки Дмитрия Тарасова
11 августа: Пугачев, Алькатрас и Семнадцать мгновений весны
Эксперты: кошки лучше запоминают имена из двух слогов со свистящими звуками
Полив огурцов молоком: неожиданный эффект для вашего сада
Врач Али Абдаал рекомендует кардио, силовые тренировки и контроль показателей здоровья
Рецепт сладких маринованных слив с винным уксусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.