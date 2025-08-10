Одна заготовка — и у вас под рукой универсальный соус и закуска: сливы, которые сводят с ума

Маринованные сливы — это как клюквенное или брусничное варенье, только еще интереснее. Они станут отличным дополнением к мясу: можно подать их в качестве закуски вместо привычного салата или сбрызнуть маринадом готовое мясо вместо соуса. Такая подача придаст стейку или котлетам сладко-пряную нотку, сделает вкус более глубоким и многогранным. Из указанного количества ингредиентов получается одна банка объемом 0,5 литра.
Подготовка: помойте сливы. Простерилизуйте банку с крышкой.
Храните в прохладном месте до 1 года.
Маринованные сливы — идеальная закуска к мясу. Их сладковато-пряный вкус отлично подчеркивает жареные и запеченные блюда.
Сли́ва — род растений семейства Розовые.
