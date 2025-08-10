Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Провал в Голливуде: Джон Сина рассказал о самом сложном периоде своей жизни
Три мифа о телефонах, которые опровергли исследования
Как избежать микробов в ванной: простые приёмы для безопасности
Главные правила летнего ухода за кожей, которые работают
Не дайте удобрениям работать впустую: выявляем ошибки в подкормках
Ксения Собчак не пришла на могилу отца в день его рождения
Эксперты: Россия может войти в пятерку лидеров по редкоземельным металлам
Мот и его жена пострадали на концерте Джастина Тимберлейка в Стамбуле: давка и травмы
С 1 сентября вступит в силу обновлённый список медпротивопоказаний к вождению

Необычный дуэт: перцы и сосиски превращаются в блюдо, от которого невозможно оторваться

Сосиски с перцем и овощами: пошаговый рецепт
2:34
Еда

Секрет этого блюда в том, что сосиски и овощи можно готовить двумя способами: обжарить их по отдельности на сковороде и потом соединить, или запечь всё вместе в духовке. Первый вариант быстрее, но требует, чтобы вы всё время были на кухне. Второй — почти не требует вашего участия, зато займёт чуть больше времени.

Сосиски с перцами и луком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сосиски с перцами и луком

Возьмите перцы разных цветов — так блюдо будет выглядеть нарядно и аппетитно. А ещё сюда отлично подойдут дополнительные овощи: дольки помидоров или черри, кубики кабачка или баклажана.

Продукты

  • Сосиски — 300 г
  • Красный болгарский перец — 150 г (1 шт.)
  • Жёлтый болгарский перец — 150 г (1 шт.)
  • Зелёный болгарский перец — 150 г (1 шт.)
  • Репчатый лук — 80 г (1 шт.)
  • Подсолнечное масло (рафинированное) — 3 ст. л. (51 г)
  • Винный уксус 6% — 1 ст. л. (15 г)
  • Чеснок — 2 зубчика (10 г)
  • Базилик — 2 веточки (14 г)
  • Сушёный орегано — 2 ч. л. (6 г)
  • Чёрный перец молотый — 1 щепотка (1 г)
  • Перец чили молотый — 1 ч. л. (5 г)
  • Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)

Пошаговый рецепт

Подготовка

Очистите лук и чеснок. Помойте базилик и перцы, удалите сердцевины и семена. Приготовьте миску и форму для запекания размером примерно 20×30 см.

  1. Нарежьте сосиски по диагонали на кусочки длиной 1,5–2 см. Чеснок мелко порубите. Листья базилика отделите от стеблей и измельчите. Перцы и лук нарежьте дольками.
  2. Разогрейте духовку до 200 °C. В миске смешайте чеснок, масло, уксус, орегано, соль, чёрный и красный перец.
  3. Добавьте в миску перцы и лук, перемешайте, чтобы они равномерно покрылись маринадом. Переложите овощи в форму для запекания, полейте оставшейся смесью.
  4. Сверху выложите сосиски. Запекайте 40–45 минут при 200 °C, пока перец и лук не станут мягкими, а сосиски — румяными.
  5. Достаньте форму, немного остудите и посыпьте всё свежим базиликом.

Уточнения

Соси́ска — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Недвижимость
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Последние материалы
Как избежать микробов в ванной: простые приёмы для безопасности
Главные правила летнего ухода за кожей, которые работают
Сосиски с перцем и овощами: пошаговый рецепт
Не дайте удобрениям работать впустую: выявляем ошибки в подкормках
Ксения Собчак не пришла на могилу отца в день его рождения
Эксперты: Россия может войти в пятерку лидеров по редкоземельным металлам
Мот и его жена пострадали на концерте Джастина Тимберлейка в Стамбуле: давка и травмы
С 1 сентября вступит в силу обновлённый список медпротивопоказаний к вождению
Избегаем мошенничества: 5 способов защитить себя при аренде авто за границей
Всё больше новых автомобилей в России выпускают без запасного колеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.