Необычный дуэт: перцы и сосиски превращаются в блюдо, от которого невозможно оторваться

Секрет этого блюда в том, что сосиски и овощи можно готовить двумя способами: обжарить их по отдельности на сковороде и потом соединить, или запечь всё вместе в духовке. Первый вариант быстрее, но требует, чтобы вы всё время были на кухне. Второй — почти не требует вашего участия, зато займёт чуть больше времени.
Сосиски с перцами и луком
Возьмите перцы разных цветов — так блюдо будет выглядеть нарядно и аппетитно. А ещё сюда отлично подойдут дополнительные овощи: дольки помидоров или черри, кубики кабачка или баклажана.
Продукты
Сосиски — 300 г
Красный болгарский перец — 150 г (1 шт.)
Жёлтый болгарский перец — 150 г (1 шт.)
Зелёный болгарский перец — 150 г (1 шт.)
Репчатый лук — 80 г (1 шт.)
Подсолнечное масло (рафинированное) — 3 ст. л. (51 г)
Винный уксус 6% — 1 ст. л. (15 г)
Чеснок — 2 зубчика (10 г)
Базилик — 2 веточки (14 г)
Сушёный орегано — 2 ч. л. (6 г)
Чёрный перец молотый — 1 щепотка (1 г)
Перец чили молотый — 1 ч. л. (5 г)
Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)
Пошаговый рецепт
Подготовка
Очистите лук и чеснок. Помойте базилик и перцы, удалите сердцевины и семена. Приготовьте миску и форму для запекания размером примерно 20×30 см.
Нарежьте сосиски по диагонали на кусочки длиной 1,5–2 см. Чеснок мелко порубите. Листья базилика отделите от стеблей и измельчите. Перцы и лук нарежьте дольками.
Разогрейте духовку до 200 °C. В миске смешайте чеснок, масло, уксус, орегано, соль, чёрный и красный перец.
Добавьте в миску перцы и лук, перемешайте, чтобы они равномерно покрылись маринадом. Переложите овощи в форму для запекания, полейте оставшейся смесью.
Сверху выложите сосиски. Запекайте 40–45 минут при 200 °C, пока перец и лук не станут мягкими, а сосиски — румяными.
Достаньте форму, немного остудите и посыпьте всё свежим базиликом.
Уточнения
