Необычный дуэт: перцы и сосиски превращаются в блюдо, от которого невозможно оторваться

Сосиски с перцем и овощами: пошаговый рецепт

Секрет этого блюда в том, что сосиски и овощи можно готовить двумя способами: обжарить их по отдельности на сковороде и потом соединить, или запечь всё вместе в духовке. Первый вариант быстрее, но требует, чтобы вы всё время были на кухне. Второй — почти не требует вашего участия, зато займёт чуть больше времени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сосиски с перцами и луком

Возьмите перцы разных цветов — так блюдо будет выглядеть нарядно и аппетитно. А ещё сюда отлично подойдут дополнительные овощи: дольки помидоров или черри, кубики кабачка или баклажана.

Продукты

Сосиски — 300 г

Красный болгарский перец — 150 г (1 шт.)

Жёлтый болгарский перец — 150 г (1 шт.)

Зелёный болгарский перец — 150 г (1 шт.)

Репчатый лук — 80 г (1 шт.)

Подсолнечное масло (рафинированное) — 3 ст. л. (51 г)

Винный уксус 6% — 1 ст. л. (15 г)

Чеснок — 2 зубчика (10 г)

Базилик — 2 веточки (14 г)

Сушёный орегано — 2 ч. л. (6 г)

Чёрный перец молотый — 1 щепотка (1 г)

Перец чили молотый — 1 ч. л. (5 г)

Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)

Пошаговый рецепт

Подготовка

Очистите лук и чеснок. Помойте базилик и перцы, удалите сердцевины и семена. Приготовьте миску и форму для запекания размером примерно 20×30 см.

Нарежьте сосиски по диагонали на кусочки длиной 1,5–2 см. Чеснок мелко порубите. Листья базилика отделите от стеблей и измельчите. Перцы и лук нарежьте дольками. Разогрейте духовку до 200 °C. В миске смешайте чеснок, масло, уксус, орегано, соль, чёрный и красный перец. Добавьте в миску перцы и лук, перемешайте, чтобы они равномерно покрылись маринадом. Переложите овощи в форму для запекания, полейте оставшейся смесью. Сверху выложите сосиски. Запекайте 40–45 минут при 200 °C, пока перец и лук не станут мягкими, а сосиски — румяными. Достаньте форму, немного остудите и посыпьте всё свежим базиликом.

Уточнения

Соси́ска — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

