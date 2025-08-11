Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Консервируем помидоры: простой рецепт
2:40
Еда

Консервация помидоров — это замечательный способ сохранить летний урожай и наслаждаться вкусом свежих овощей в течение всей зимы. Однако, чтобы дети ели помидоры в банках, важно правильно выбрать рецепт и методы консервирования. 

Консервация зелёных помидоров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Консервация зелёных помидоров

Рецепт консервирования помидоров

Ингредиенты:

  • Помидоры — 1 кг
  • Соль — 1 ст. ложка (по желанию можно уменьшить)
  • Сахар — 1 ст. ложка (это поможет сбалансировать кислоту помидоров)
  • Чеснок — 3-4 зубчика (по желанию)
  • Листья базилика или укропа — по вкусу
  • Перец горошком — несколько штук
  • Вода — для заливки

Подготовка банок:  

Вымойте банки и крышки с содой, а затем простерилизуйте их в духовке или в кипящей воде.

Подготовка помидоров:  

Помидоры тщательно промойте. Если вы используете большие помидоры, их можно разрезать на половинки или четвертинки, а маленькие оставьте целыми.

Подготовка маринада:  

В отдельной кастрюле смешайте воду, соль, сахар и перец горошком. Доведите до кипения, чтобы растворить соль и сахар.

Укладывание помидоров в банки:  

В стерилизованные банки укладывайте помидоры, чередуя с дольками чеснока и зеленью (базилик или укроп). Уплотняйте плотно, но не слишком сильно, чтобы не повредить помидоры.

Заливка маринада:  

Горячий маринад влейте в банки, чтобы он полностью покрыл помидоры. Оставьте небольшой зазор (1-2 см) до края банки.

Закрытие банок:  

Закройте банки стерилизованными крышками. Если у вас есть возможность, используйте закаточные крышки для долговременного хранения.

Стерилизация:  

Банки с помидорами лучше всего стерилизовать. Для этого поместите их в большую кастрюлю с горячей водой на 15-20 минут. Это поможет избежать порчи и гарантирует долгую сохранность.

Охлаждение и хранение:  

Осторожно достаньте банки из воды и переверните их вверх дном на чистое полотенце для охлаждения. После того как банки остынут, уберите их в прохладное, тёмное место.

Теперь вы знаете, как закатать помидоры так, чтобы они были вкусными и полезными даже для детей. Этот рецепт прост в исполнении и позволяет создать домашнюю консервацию, которая станет прекрасным дополнением к вашим блюдам. Наслаждайтесь результатами вашего труда зимой, добавляя помидоры в салаты, соусы или просто как гарнир. Приятного аппетита!

Уточнения

Консервация — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
