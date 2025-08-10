Лёгкий и быстрый суп из щавеля: добавьте эти ингредиенты для идеального вкуса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:04
Еда

Суп из щавеля — это не только вкусное, но и полезное блюдо, готовящееся быстро и легко. Эта зелёная культура богата витаминами, минералами и имеет пряно-кислый вкус, который отлично освежает в любую погоду. 

Зелёные щи со щавелем
Фото: commons.wikimedia.org by Aw58, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зелёные щи со щавелем

Для приготовления супа из щавеля вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Щавель — 300 г
  • Картофель — 2-3 шт. (среднего размера)
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1-2 зубчика (по желанию)
  • Куриный или овощной бульон — 1,5-2 литра (или вода)
  • Соль и перец — по вкусу
  • Сметана — для подачи (по желанию)
  • Укроп или зелёный лук — для украшения

Шаги по приготовлению супа из щавеля

Подготовка овощей:  

Начните с очистки и нарезки картофеля, моркови и лука. Картофель нарежьте кубиками, морковь — соломкой или натрите на терке, а лук — мелко.

Приготовление бульона:  

В глубокой кастрюле доведите до кипения куриный или овощной бульон. Если вы готовите на воде, просто налейте нужное количество воды и вскипятите.

Обжарка овощей:  

На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте сначала лук до прозрачности, затем добавьте морковь и обжаривайте ещё несколько минут. Это придаст супу насыщенный вкус.

Варка картофеля:  

Переложите обжаренные овощи в кипящий бульон и добавьте картофель. Варите до готовности картофеля (около 10-15 минут).

Добавление щавеля:  

Когда картофель станет мягким, добавьте в суп тщательно промытый и нарезанный щавель. Дайте супу покипеть ещё 5-7 минут, чтобы щавель успел размягчиться и отдать свой вкус.

Приправы:  

За несколько минут до окончания варки добавьте измельчённый чеснок, соль и перец по вкусу. Перемешайте и дайте настояться под крышкой ещё 5 минут.

Подача:  

Подавайте суп горячим, добавив в каждую тарелку ложку сметаны и посыпав свежей зеленью (укропом или зелёным луком).

Полезные советы

  • Выбор щавеля: для супа лучше выбирать свежий, молодой щавель. Листья должны быть яркими и без повреждений. Если щавель слишком старый или жесткий, лучше его не использовать для супа.
  • Вариации: суп можно приготовить и на овощном бульоне, чтобы он был вегетарианским. Также добавьте в суп варёные яйца для большей питательности.
  • Хранение: приготовленный суп из щавеля лучше всего хранить в холодильнике не более 2-3 дней. Перед подачей его можно слегка подогреть.

Суп из щавеля — это превосходное весеннее блюдо, которое можно приготовить легко и быстро. Освежающий вкус и яркий цвет сделают его прекрасным дополнением к вашему столу. Попробуйте этот рецепт и порадуйте себя и своих близких здоровым и вкусным обедом!

Уточнения

Щаве́ль — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.

