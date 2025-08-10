Лёгкий и быстрый суп из щавеля: добавьте эти ингредиенты для идеального вкуса

Суп из щавеля — это не только вкусное, но и полезное блюдо, готовящееся быстро и легко. Эта зелёная культура богата витаминами, минералами и имеет пряно-кислый вкус, который отлично освежает в любую погоду.
Для приготовления супа из щавеля вам понадобятся следующие ингредиенты:
Начните с очистки и нарезки картофеля, моркови и лука. Картофель нарежьте кубиками, морковь — соломкой или натрите на терке, а лук — мелко.
В глубокой кастрюле доведите до кипения куриный или овощной бульон. Если вы готовите на воде, просто налейте нужное количество воды и вскипятите.
На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте сначала лук до прозрачности, затем добавьте морковь и обжаривайте ещё несколько минут. Это придаст супу насыщенный вкус.
Переложите обжаренные овощи в кипящий бульон и добавьте картофель. Варите до готовности картофеля (около 10-15 минут).
Когда картофель станет мягким, добавьте в суп тщательно промытый и нарезанный щавель. Дайте супу покипеть ещё 5-7 минут, чтобы щавель успел размягчиться и отдать свой вкус.
За несколько минут до окончания варки добавьте измельчённый чеснок, соль и перец по вкусу. Перемешайте и дайте настояться под крышкой ещё 5 минут.
Подавайте суп горячим, добавив в каждую тарелку ложку сметаны и посыпав свежей зеленью (укропом или зелёным луком).
Суп из щавеля — это превосходное весеннее блюдо, которое можно приготовить легко и быстро. Освежающий вкус и яркий цвет сделают его прекрасным дополнением к вашему столу. Попробуйте этот рецепт и порадуйте себя и своих близких здоровым и вкусным обедом!
Щаве́ль — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.