Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию
Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде
Масла, сыворотки и эмульсии: как каждый продукт влияет на ваши волосы
Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби
Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку
Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала
Дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут Пушкина

Синнабоны без корицы? Привычный десерт в новом вкусе, от которого невозможно отказаться

Корицу в классических синнабонах можно заменить на какао — рекомендации пекарей
2:27
Еда

Классические синнабоны давно завоевали любовь гурманов по всему миру — их мягкое дрожжевое тесто и аромат корицы узнаются с первого кусочка. Но стоит заменить привычную пряность на какао — и десерт заиграет новыми нотами. Шоколадная начинка придаёт булочкам насыщенный вкус, а нежная глазурь из сметаны, сливок и сахарной пудры делает их особенно аппетитными.

синнабоны
Фото: freepik
синнабоны

Подготовка ингредиентов

Для теста понадобятся: 130 г хлебопекарной пшеничной муки, 30 г сливочного масла, 25 г сахара, 80 г молока, 1 яйцо, 4 г сухих дрожжей и 8 г ванильного сахара.
Для начинки и глазури: 20 г сливочного масла, 25 г сахара, 25 г какао, 100 г сметаны (30% жирности), 50 г сахарной пудры и 50 г сливок.

Продукты лучше достать из холодильника заранее — примерно за полчаса, чтобы они успели нагреться до комнатной температуры.

Замес и подготовка

Смешайте дрожжи с половиной сахара, разведите их в тёплом молоке и оставьте на 20 минут, пока не появится пышная пена.

В отдельной миске взбейте яйцо с оставшимся сахаром и ванильным. Растопите сливочное масло, остудите и влейте в яичную смесь. Соедините всё с опарой.

Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Сформируйте шар, накройте его полотенцем и оставьте в тёплом месте на час, чтобы оно увеличилось в объёме вдвое.

Пока тесто поднимается, разотрите сливочное масло с сахаром и какао до однородной консистенции.

Формирование и выпекание

Раскатайте тесто в тонкий пласт, отступая по 2 см от краёв. Равномерно распределите начинку, сверните рулет и нарежьте на кусочки толщиной около 3 см.

Выложите заготовки на противень с пергаментом, оставьте на 20 минут для расстойки, затем выпекайте при 180 °C примерно 20 минут.

Для глазури смешайте сметану, сливки и сахарную пудру. Горячие булочки смажьте глазурью, украсьте веточкой мяты и, при желании, присыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Cinnabon ([синнабо́н] от англ. cinnamon "корица" + лат. bone "хорошо") — международная сеть закусочных кафе-пекарен, где основными блюдами являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Зелёный чай: напиток №1 для здоровья печени – научные факты
Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию
Путешественница из России описала подрезания хвостов кошкам в Таиланде
Масла, сыворотки и эмульсии: как каждый продукт влияет на ваши волосы
Пробег свыше 100 тысяч и частые поломки — повод продать автомобиль
Оформить интерьер натуральными материалами можно с помощью японского стиля ваби-саби
Что нужно знать, прежде чем завести гигантскую собаку
Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа на фоне скандала
Дочь Виктории Бони призналась, что не знает, как зовут Пушкина
Нетканый материал и лапник создают тёплую и дышащую защиту для роз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.