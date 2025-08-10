Синнабоны без корицы? Привычный десерт в новом вкусе, от которого невозможно отказаться

Корицу в классических синнабонах можно заменить на какао — рекомендации пекарей

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Классические синнабоны давно завоевали любовь гурманов по всему миру — их мягкое дрожжевое тесто и аромат корицы узнаются с первого кусочка. Но стоит заменить привычную пряность на какао — и десерт заиграет новыми нотами. Шоколадная начинка придаёт булочкам насыщенный вкус, а нежная глазурь из сметаны, сливок и сахарной пудры делает их особенно аппетитными.

Фото: freepik синнабоны

Подготовка ингредиентов

Для теста понадобятся: 130 г хлебопекарной пшеничной муки, 30 г сливочного масла, 25 г сахара, 80 г молока, 1 яйцо, 4 г сухих дрожжей и 8 г ванильного сахара.

Для начинки и глазури: 20 г сливочного масла, 25 г сахара, 25 г какао, 100 г сметаны (30% жирности), 50 г сахарной пудры и 50 г сливок.

Продукты лучше достать из холодильника заранее — примерно за полчаса, чтобы они успели нагреться до комнатной температуры.

Замес и подготовка

Смешайте дрожжи с половиной сахара, разведите их в тёплом молоке и оставьте на 20 минут, пока не появится пышная пена.

В отдельной миске взбейте яйцо с оставшимся сахаром и ванильным. Растопите сливочное масло, остудите и влейте в яичную смесь. Соедините всё с опарой.

Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Сформируйте шар, накройте его полотенцем и оставьте в тёплом месте на час, чтобы оно увеличилось в объёме вдвое.

Пока тесто поднимается, разотрите сливочное масло с сахаром и какао до однородной консистенции.

Формирование и выпекание

Раскатайте тесто в тонкий пласт, отступая по 2 см от краёв. Равномерно распределите начинку, сверните рулет и нарежьте на кусочки толщиной около 3 см.

Выложите заготовки на противень с пергаментом, оставьте на 20 минут для расстойки, затем выпекайте при 180 °C примерно 20 минут.

Для глазури смешайте сметану, сливки и сахарную пудру. Горячие булочки смажьте глазурью, украсьте веточкой мяты и, при желании, присыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Cinnabon ([синнабо́н] от англ. cinnamon "корица" + лат. bone "хорошо") — международная сеть закусочных кафе-пекарен, где основными блюдами являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы.

