Этот салат спасёт ужин, когда нет сил готовить — а продукты есть в любом магазине

Это простой и бюджетный салат, который можно приготовить из доступных продуктов, купленных в ближайшем магазине. Отличный вариант для быстрого ужина после работы: пока варится куриная грудка, у вас будет время обжарить морковь с грибами и подготовить остальные ингредиенты.
Салат с курицей и грибами
Пошаговый рецепт
Подготовка продуктов Вымойте и очистите морковь, ополосните грибы, снимите шелуху с лука.
Варка курицы Отварите куриную грудку в подсоленной воде около 20 минут после закипания. Дайте мясу остыть. Бульон не выливайте — он пригодится для супа или соуса.
Лук Нарежьте лук полукольцами и ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь.
Морковь Натрите морковь крупно и обжарьте на слабом огне в 2 ст. л. масла до мягкости.
Грибы Порежьте шампиньоны тонкими пластинками и добавьте к моркови. Жарьте до испарения жидкости и лёгкой золотистости.
Сборка овощей Откиньте морковь с грибами на сито, чтобы убрать лишнее масло, затем переложите их в миску с луком.
Курица и заправка Нарежьте куриное мясо кубиками, добавьте к овощам вместе с кукурузой. Посолите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.