Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казачье общество Станица Луганский Каменный Брод официально зарегистрировано
Вика в качестве сидерата улучшает структуру и питание почвы при осеннем посеве
Nissan Rogue и Ford Bronco Sport вошли в топ безопасных авто по версии экспертов
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Соль, вода и заморозка помогут убрать горечь из баклажанов — мнение нутрициолога
Как почистить гриль белым луком за минуты — рекомендации кулинаров
Японская банановая диета помогает худеть без отказа от любимой еды
Татьяна Буланова бьёт рекорды: миллионы новых слушателей за год
Росдортехнология испытала на трассе А-310 технологию против колейности покрытия

Этот салат спасёт ужин, когда нет сил готовить — а продукты есть в любом магазине

Пошаговый рецепт бюджетного салата с курицей, грибами и морковью
1:26
Еда

Это простой и бюджетный салат, который можно приготовить из доступных продуктов, купленных в ближайшем магазине. Отличный вариант для быстрого ужина после работы: пока варится куриная грудка, у вас будет время обжарить морковь с грибами и подготовить остальные ингредиенты.

Салат с курицей и грибами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с курицей и грибами

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка продуктов
    Вымойте и очистите морковь, ополосните грибы, снимите шелуху с лука.
  2. Варка курицы
    Отварите куриную грудку в подсоленной воде около 20 минут после закипания. Дайте мясу остыть. Бульон не выливайте — он пригодится для супа или соуса.
  3. Лук
    Нарежьте лук полукольцами и ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь.
  4. Морковь
    Натрите морковь крупно и обжарьте на слабом огне в 2 ст. л. масла до мягкости.
  5. Грибы
    Порежьте шампиньоны тонкими пластинками и добавьте к моркови. Жарьте до испарения жидкости и лёгкой золотистости.
  6. Сборка овощей
    Откиньте морковь с грибами на сито, чтобы убрать лишнее масло, затем переложите их в миску с луком.
  7. Курица и заправка
    Нарежьте куриное мясо кубиками, добавьте к овощам вместе с кукурузой. Посолите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.
  8. Подача
    Украсьте салат половинками перепелиных яиц.

Уточнения

Сала́т холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Nissan Rogue и Ford Bronco Sport вошли в топ безопасных авто по версии экспертов
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Соль, вода и заморозка помогут убрать горечь из баклажанов — мнение нутрициолога
Как почистить гриль белым луком за минуты — рекомендации кулинаров
Японская банановая диета помогает худеть без отказа от любимой еды
Татьяна Буланова бьёт рекорды: миллионы новых слушателей за год
Росдортехнология испытала на трассе А-310 технологию против колейности покрытия
Кардиолог Конев объяснил, почему все больше молодых людей сталкиваются с гипертонией
Врач из США предупредил о неочевидном симптоме инфаркта, часто встречающемся у женщин
В КСИР обвинили Алиева и Пашиняна в ошибке Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.