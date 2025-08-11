Этот салат спасёт ужин, когда нет сил готовить — а продукты есть в любом магазине

Пошаговый рецепт бюджетного салата с курицей, грибами и морковью

Это простой и бюджетный салат, который можно приготовить из доступных продуктов, купленных в ближайшем магазине. Отличный вариант для быстрого ужина после работы: пока варится куриная грудка, у вас будет время обжарить морковь с грибами и подготовить остальные ингредиенты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат с курицей и грибами

Пошаговый рецепт

Подготовка продуктов

Вымойте и очистите морковь, ополосните грибы, снимите шелуху с лука. Варка курицы

Отварите куриную грудку в подсоленной воде около 20 минут после закипания. Дайте мясу остыть. Бульон не выливайте — он пригодится для супа или соуса. Лук

Нарежьте лук полукольцами и ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь. Морковь

Натрите морковь крупно и обжарьте на слабом огне в 2 ст. л. масла до мягкости. Грибы

Порежьте шампиньоны тонкими пластинками и добавьте к моркови. Жарьте до испарения жидкости и лёгкой золотистости. Сборка овощей

Откиньте морковь с грибами на сито, чтобы убрать лишнее масло, затем переложите их в миску с луком. Курица и заправка

Нарежьте куриное мясо кубиками, добавьте к овощам вместе с кукурузой. Посолите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Подача

Украсьте салат половинками перепелиных яиц.

Уточнения

