Экономия без потери вкуса: сомелье рекомендуют присмотреться к вину в коробках

Вино в картонной таре: профессионалы рассказали о плюсах

Несмотря на часто предвзятое отношение к вину в картонной таре среди ценителей старшего поколения, опытные сомелье подчеркивают его достоинства при условии тщательного выбора.

Сомелье Грейс Худ отмечает в интервью HuffPost, что легкие белые и розовые вина идеально подходят для такой упаковки, так как их лучше пить молодыми. При выборе красного вина стоит отдавать предпочтение молодым сортам, не требующим длительной выдержки.

Более доступная цена делает вино в коробках прекрасным способом познакомиться с новыми винами и брендами. Важно помнить, что не каждое вино в картонной упаковке является высококачественным продуктом.

В условиях роста цен на коктейли, любители вина ищут способы экономии, и вино в коробках становится привлекательным вариантом. Благодаря сниженным производственным затратам на картон и пластик, оно часто оказывается дешевле бутилированного вина. К тому же такая упаковка более экологична. Пластиковый пакет внутри коробки сжимается по мере расходования вина, предотвращая окисление, что позволяет дольше сохранять свежесть напитка — до шести недель.

