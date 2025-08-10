Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Akon не боится Сибири: американский рэпер собрался в тур по России
Автопробег электрокаров в тестах оказался ниже заявленного
Мама SHAMAN'а возглавила все фан-клубы певца ради борьбы со сплетнями
Августовская подкормка фосфором и калием влияет на цветение в следующем сезоне
Диетологи: черника, киноа и йогурт полезны для кишечника после 40
Мёд заменяет сахар в напитках и блюдах, добавляя аромат и мягкую сладость
Сетевое зарядное устройство потребляет энергию даже без подключения к гаджету
Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в системе Cosmic Horseshoe
Гиды: Запретный город в Пекине — крупнейший дворцовый комплекс с почти тысячей зданий

Экономия без потери вкуса: сомелье рекомендуют присмотреться к вину в коробках

Вино в картонной таре: профессионалы рассказали о плюсах
1:15
Еда

Несмотря на часто предвзятое отношение к вину в картонной таре среди ценителей старшего поколения, опытные сомелье подчеркивают его достоинства при условии тщательного выбора.

Французская кухня
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французская кухня

Сомелье Грейс Худ отмечает в интервью HuffPost, что легкие белые и розовые вина идеально подходят для такой упаковки, так как их лучше пить молодыми. При выборе красного вина стоит отдавать предпочтение молодым сортам, не требующим длительной выдержки.

Более доступная цена делает вино в коробках прекрасным способом познакомиться с новыми винами и брендами. Важно помнить, что не каждое вино в картонной упаковке является высококачественным продуктом.

В условиях роста цен на коктейли, любители вина ищут способы экономии, и вино в коробках становится привлекательным вариантом. Благодаря сниженным производственным затратам на картон и пластик, оно часто оказывается дешевле бутилированного вина. К тому же такая упаковка более экологична. Пластиковый пакет внутри коробки сжимается по мере расходования вина, предотвращая окисление, что позволяет дольше сохранять свежесть напитка — до шести недель.

Уточнения

Сомелье́ (несклоняемое существительное) (фр. sommelier, [sɔməlje]), или виноче́рпий (устар., не используется) — работник ресторана, который сервирует вино и другие алкогольные напитки, и помогает гостям в их выборе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости
Гватемальцы на обед едят 7 горячих блюд под палящим солнцем
Лимфатический массаж, который меняет тело и самочувствие
Дональд Трамп предложил Эмме Томпсон свидание – актриса раскрыла, как ответила
Автоэксперт Егор Васильев: грамотное вождение помогает избежать лишних затрат на ремонт машины
Максимализм в интерьере сочетает элементы фьюжна, эклектики и китча
Фитнес для всей семьи: превращаем скучные тренировки в захватывающую игру
Сидераты повышают плодородие почвы за 14 дней до посадки культур
Вино в картонной таре: профессионалы рассказали о плюсах
Хакан Кабасакал заявил о критическом снижении кислорода в Мраморном море
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.