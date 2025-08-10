Ужин за полчаса: свинина с картошкой, от которой все в восторге

Простой рецепт свинины с картошкой: как приготовить сытный и вкусный ужин

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматное мясо и золотистый картофель — прекрасный вариант для теплого семейного вечера. Мы делимся рецептом, который неизменно пользуется успехом.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушёная картошка с мясом

Ингредиенты:

500 г свинины,

1 ст. ложка молотого черного перца,

1 кг картофеля,

морковь, 1 шт,

1 ст. столовая ложка майорана,

1 ст. ложка молотого красного перца,

Шесть зубчиков чеснока,

Одна головка репчатого лука,

Растительное масло,

Соль.

Обжарьте свинину, нарезанную на кубики около 2 см, на сковороде до золотистой корочки. Если вы предпочитаете запекать, добавьте воду, измельченный чеснок и нарезанные лук и морковь.

Приправьте мясо солью, черным перцем, майораном и красным перцем по вкусу. Продолжайте готовить, подливая воду по мере необходимости. Очищенный картофель нарежьте кубиками, сопоставимыми по размеру с мясом. Добавьте картофель к полуготовой свинине и готовьте вместе около 20 минут, до готовности картофеля и мяса. Если вы запекаете блюдо, слегка обжарьте картофель перед добавлением к мясу.

Отличным дополнением к этому сытному и простому в приготовлении блюду станут маринованные огурцы, салат из капусты или свежие листья салата.

Уточнения

Майора́н (лат. Orīganum majorāna) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица (Origanum) семейства Яснотковые.

