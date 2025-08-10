Ужин за полчаса: свинина с картошкой, от которой все в восторге

Ароматное мясо и золотистый картофель — прекрасный вариант для теплого семейного вечера. Мы делимся рецептом, который неизменно пользуется успехом.
Ингредиенты:
Обжарьте свинину, нарезанную на кубики около 2 см, на сковороде до золотистой корочки. Если вы предпочитаете запекать, добавьте воду, измельченный чеснок и нарезанные лук и морковь.
Приправьте мясо солью, черным перцем, майораном и красным перцем по вкусу. Продолжайте готовить, подливая воду по мере необходимости. Очищенный картофель нарежьте кубиками, сопоставимыми по размеру с мясом. Добавьте картофель к полуготовой свинине и готовьте вместе около 20 минут, до готовности картофеля и мяса. Если вы запекаете блюдо, слегка обжарьте картофель перед добавлением к мясу.
Отличным дополнением к этому сытному и простому в приготовлении блюду станут маринованные огурцы, салат из капусты или свежие листья салата.
Майора́н (лат. Orīganum majorāna) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица (Origanum) семейства Яснотковые.
