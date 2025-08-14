Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Война и мир. Русский Пьер: в театре Модерн сыграют великую классику
NASA призвало защитить полярные кратеры Луны от промышленной добычи
Диетолог Бриттани Поулсон рассказала, как рассчитать норму калорий по возрасту
Эксперт: освобождение Искры и Щербиновки укрепляет переговорные позиции России
Гиды ЮВА назвали блюда, которые стоит попробовать на месте: Том Ям, лапша, тали
КНДР опровергла сообщения о возможной передаче послания Трампу на саммите США и России
Теннисист Александр Бублик дал символический старт матчу "Зенит" — "Рубин" в Кубке России
Клубнику укрывают на зиму при температуре от 0 до –4 °C для защиты от морозов
Помидоры в собственном соку без уксуса сохраняют мягкий вкус до зимы

Рыжики: где искать царский гриб и как готовить его без потери вкуса

Рыжики растут в сосновых борах и ельниках с июля до заморозков
3:04
Еда

Рыжики — грибы, которые одновременно восхищают красотой, вкусом и культурным наследием. Они ярко выделяются среди мха и хвои, а их вкус ценился на царских пирах не меньше, чем белые грибы. Сегодня они остаются лакомством для тех, кто знает толк в "тихой охоте" и правильно их готовит.

рыжики грибы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
рыжики грибы

Как выглядят и чем примечательны рыжики

Рыжики относятся к семейству сыроежковых, роду млечников. Их отличает насыщенный оранжевый цвет и круговой рисунок на шляпке диаметром до 15 см. Если разломить гриб, выделяется оранжевый млечный сок, а мякоть быстро зеленеет — это нормальный процесс, а не признак порчи.

Ложных, ядовитых двойников у рыжиков нет, но встречаются похожие млечники, которые на изломе выделяют белый сок. Это важный способ отличить настоящий гриб.

Где и когда искать

Рыжики растут в симбиозе с хвойными деревьями — искать их стоит в сосновых борах или ельниках, чаще всего среди мха или под опавшей хвоей. Сезон сбора — с июля до первых октябрьских заморозков.

Сбор и подготовка

  • Сбор: рыжики можно аккуратно выкручивать из земли — грибница расположена глубоко и не пострадает. Собирать лучше в корзину, шляпками вниз, чтобы сохранить форму.

  • Подготовка: маленькие плотные грибы идут на маринование, крупные — на жарку и тушение. Мыть рыжики следует в холодной воде, крупные — разрезать. Вымачивать их не нужно, горечи в них нет. Отваривание — по желанию, в зависимости от уверенности в чистоте места сбора.

Кулинарное применение

Соление

Классический способ заготовки. Грибы слоями пересыпают крупной солью (без йода), добавляют чеснок, листья смородины и вишни, укроп. Накрывают тканью, ставят гнёт. Через 2-3 дня выделяется сок, после чего грибы отправляют в прохладу. Через 2 недели можно подавать, промыв рассол и добавив лук с маслом.

Маринование

Отваренные 5 минут грибы проваривают в маринаде с солью, сахаром, перцем, добавляют уксус, кипятят, раскладывают по банкам. Хранят в холодильнике.

Жарка

На сливочном масле с добавлением растительного обжаривают лук, затем рыжики. Готовят 15 минут, добавляют укроп. Замороженные грибы можно жарить без разморозки.

Тушение

Обжаренные рыжики заливают сметаной или сливками (можно с крахмалом для густоты) и тушат 10 минут. По желанию добавляют предварительно обжаренное куриное или индюшиное филе.

Грибная икра

Обжаренные рыжики с луком измельчают в блендере или мясорубке, приправляют и хранят в банках. Подходят для бутербродов и закусок.

Уточнения

Ры́жик — название группы видов грибов рода млечник (Lactarius).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года
Наука и техника
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года Аудио 
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Военные новости
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Последние материалы
Диетолог Бриттани Поулсон рассказала, как рассчитать норму калорий по возрасту
Эксперт: освобождение Искры и Щербиновки укрепляет переговорные позиции России
Гиды ЮВА назвали блюда, которые стоит попробовать на месте: Том Ям, лапша, тали
Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными
КНДР опровергла сообщения о возможной передаче послания Трампу на саммите США и России
Теннисист Александр Бублик дал символический старт матчу "Зенит" — "Рубин" в Кубке России
Клубнику укрывают на зиму при температуре от 0 до –4 °C для защиты от морозов
Помидоры в собственном соку без уксуса сохраняют мягкий вкус до зимы
Политолог: состав делегации РФ на Аляске демонстрирует намерение выйти за рамки обсуждения СВО
Катя Гордон получила повторное предложение от мужа в Италии на фоне скандала с Дибровыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.