Помидоры в собственном соку без уксуса — нежнее, чем вы ожидали

Помидоры в собственном соку без уксуса сохраняют мягкий вкус до зимы

Еда

Простой, но любимый многими рецепт, который позволяет сохранить летний вкус томатов до зимы. Здесь нет уксуса, поэтому вкус получается мягким и натуральным, а нежная мякоть идеально сочетается с пряным томатным соком.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) помидоры в собственном соку

Подготовка помидоров

Бланшировка

Вымытые и обсушенные помидоры надрежьте крест-накрест у основания, прорезая только кожицу.

Опустите в кипящую воду на 1 минуту, затем переложите в дуршлаг и обдайте ледяной водой — кожура снимется легко. Стерилизация банок

Литровые стерилизуйте 15 минут над паром, крышки кипятите 2-3 минуты.

Формирование заготовки

Закладка половинок

Половину очищенных помидоров разрежьте пополам, при желании удалите семена. Выложите половинки в банки. Приготовление сока

Остальные томаты нарежьте кубиками, доведите до кипения в кастрюле.

Добавьте мелко нарезанные укроп и петрушку, сельдерей, соль, сахар, горошины перца и немного соуса табаско. Томите 10 минут. Протирание

Пряный томатный сок протрите через сито. При недостатке жидкости долейте воду, вновь доведите до кипения.

Заливка и пастеризация

Залейте кипящим соком помидоры в банках так, чтобы они были полностью покрыты.

Пастеризуйте в кастрюле с горячей водой (уровень — до середины банки) 10 минут после закипания.

Закатайте, переверните на полотенце и остудите.

Уточнения

