Помидоры в собственном соку без уксуса — нежнее, чем вы ожидали

Помидоры в собственном соку без уксуса сохраняют мягкий вкус до зимы
Еда

Простой, но любимый многими рецепт, который позволяет сохранить летний вкус томатов до зимы. Здесь нет уксуса, поэтому вкус получается мягким и натуральным, а нежная мякоть идеально сочетается с пряным томатным соком.

помидоры в собственном соку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
помидоры в собственном соку

Подготовка помидоров

  1. Бланшировка
    Вымытые и обсушенные помидоры надрежьте крест-накрест у основания, прорезая только кожицу.
    Опустите в кипящую воду на 1 минуту, затем переложите в дуршлаг и обдайте ледяной водой — кожура снимется легко.

  2. Стерилизация банок
    Литровые стерилизуйте 15 минут над паром, крышки кипятите 2-3 минуты.

Формирование заготовки

  1. Закладка половинок
    Половину очищенных помидоров разрежьте пополам, при желании удалите семена. Выложите половинки в банки.

  2. Приготовление сока
    Остальные томаты нарежьте кубиками, доведите до кипения в кастрюле.
    Добавьте мелко нарезанные укроп и петрушку, сельдерей, соль, сахар, горошины перца и немного соуса табаско. Томите 10 минут.

  3. Протирание
    Пряный томатный сок протрите через сито. При недостатке жидкости долейте воду, вновь доведите до кипения.

Заливка и пастеризация

  • Залейте кипящим соком помидоры в банках так, чтобы они были полностью покрыты.

  • Пастеризуйте в кастрюле с горячей водой (уровень — до середины банки) 10 минут после закипания.

  • Закатайте, переверните на полотенце и остудите.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

