Помидоры в собственном соку без уксуса — нежнее, чем вы ожидали

Простой, но любимый многими рецепт, который позволяет сохранить летний вкус томатов до зимы. Здесь нет уксуса, поэтому вкус получается мягким и натуральным, а нежная мякоть идеально сочетается с пряным томатным соком.
Бланшировка
Вымытые и обсушенные помидоры надрежьте крест-накрест у основания, прорезая только кожицу.
Опустите в кипящую воду на 1 минуту, затем переложите в дуршлаг и обдайте ледяной водой — кожура снимется легко.
Стерилизация банок
Литровые стерилизуйте 15 минут над паром, крышки кипятите 2-3 минуты.
Закладка половинок
Половину очищенных помидоров разрежьте пополам, при желании удалите семена. Выложите половинки в банки.
Приготовление сока
Остальные томаты нарежьте кубиками, доведите до кипения в кастрюле.
Добавьте мелко нарезанные укроп и петрушку, сельдерей, соль, сахар, горошины перца и немного соуса табаско. Томите 10 минут.
Протирание
Пряный томатный сок протрите через сито. При недостатке жидкости долейте воду, вновь доведите до кипения.
Залейте кипящим соком помидоры в банках так, чтобы они были полностью покрыты.
Пастеризуйте в кастрюле с горячей водой (уровень — до середины банки) 10 минут после закипания.
Закатайте, переверните на полотенце и остудите.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
