Баночка солнца на зиму: ароматные вяленые помидоры в масле

Открыть зимой баночку ароматных, мягких вяленых томатов, приготовленных своими руками, — удовольствие, которое трудно переоценить. Эти помидоры с прованскими травами и базиликом подойдут для салатов, пасты, пиццы, брускетт или просто как закуска к бокалу вина. А готовить их в сушилке не сложнее, чем запечь пирог.
Лучший вариант — сорт "сливка": плотный, мясистый, с минимальным количеством сока. Подойдут и другие небольшие сорта, главное, чтобы они были твёрдыми и не переспевшими.
Мытьё и разрезка. Помидоры тщательно вымойте, обсушите, удалите плодоножки. Разрежьте вдоль пополам.
Удаление лишней влаги. Выложите половинки срезом вниз на бумажные полотенца и оставьте минимум на 30 минут.
Загрузка в сушилку. Разложите помидоры срезом вверх на решётки, посыпьте прованскими травами и базиликом.
Первый этап. Температура — 70 °C, время — 12-14 часов. Периодически меняйте полки местами.
Второй этап. Понизьте температуру до 50 °C и сушите ещё 8 часов, пока середина не останется мягкой, а края не станут сухими.
Стерилизуйте банки любым удобным способом (духовка, пар, микроволновка), крышки — прокипятите.
Чеснок очистите, крупные зубчики разрежьте.
На дно банок положите слой чеснока, трав, затем часть помидоров. Повторяйте, пока не заполните банку.
Залейте на три четверти холодным оливковым маслом, оставшуюся часть — раскалённым. Закройте крышками.
Через 5 дней в холодильнике помидоры полностью пропитаются маслом и будут готовы. Хранятся до полугода в прохладном месте.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.