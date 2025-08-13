Баночка солнца на зиму: ароматные вяленые помидоры в масле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Открыть зимой баночку ароматных, мягких вяленых томатов, приготовленных своими руками, — удовольствие, которое трудно переоценить. Эти помидоры с прованскими травами и базиликом подойдут для салатов, пасты, пиццы, брускетт или просто как закуска к бокалу вина. А готовить их в сушилке не сложнее, чем запечь пирог.

вяленые томаты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
вяленые томаты

Как выбрать помидоры

Лучший вариант — сорт "сливка": плотный, мясистый, с минимальным количеством сока. Подойдут и другие небольшие сорта, главное, чтобы они были твёрдыми и не переспевшими.

Подготовка и сушка

  1. Мытьё и разрезка. Помидоры тщательно вымойте, обсушите, удалите плодоножки. Разрежьте вдоль пополам.

  2. Удаление лишней влаги. Выложите половинки срезом вниз на бумажные полотенца и оставьте минимум на 30 минут.

  3. Загрузка в сушилку. Разложите помидоры срезом вверх на решётки, посыпьте прованскими травами и базиликом.

  4. Первый этап. Температура — 70 °C, время — 12-14 часов. Периодически меняйте полки местами.

  5. Второй этап. Понизьте температуру до 50 °C и сушите ещё 8 часов, пока середина не останется мягкой, а края не станут сухими.

Закладка в банки

  • Стерилизуйте банки любым удобным способом (духовка, пар, микроволновка), крышки — прокипятите.

  • Чеснок очистите, крупные зубчики разрежьте.

  • На дно банок положите слой чеснока, трав, затем часть помидоров. Повторяйте, пока не заполните банку.

  • Залейте на три четверти холодным оливковым маслом, оставшуюся часть — раскалённым. Закройте крышками.

Выдержка и хранение

Через 5 дней в холодильнике помидоры полностью пропитаются маслом и будут готовы. Хранятся до полугода в прохладном месте.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
