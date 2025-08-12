Гарнир, который затмит стейк: жареная кукуруза с чесноком и маслом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мы привыкли к кукурузе в самом простом исполнении — варёные початки с солью. Но стоит лишь немного изменить способ приготовления, и привычный вкус раскроется с новой стороны. Жареная кукуруза с чесноком, розмарином и сливочными нотками — это ароматный, золотистый гарнир, который украсит ужин и легко станет любимой закуской.

Кукуруза
Кукуруза

Подготовка кукурузы

Выбирайте молодые початки восковой спелости — они нежнее и слаще. Очистите кукурузу от листьев и волокон, удалите стебель и разрежьте каждый початок на 3-4 части.

Поставьте кастрюлю с кипятком на огонь, опустите в неё кусочки кукурузы. После закипания щедро посолите и варите 20-30 минут, чтобы зерно стало мягким, но не полностью готовым.

Обжарка с ароматами

Пока кукуруза варится, подготовьте чеснок. Раздавите зубчики ножом, снимите шелуху. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и положите чеснок. Через полминуты, когда появится насыщенный аромат, выложите кукурузу и начните обжаривать со всех сторон.

Как только чеснок потемнеет, его нужно убрать — он уже отдал блюду весь аромат.

Завершающий штрих

Добавьте к кукурузе нарезанные веточки розмарина. Обжаривайте ещё около 7 минут, периодически переворачивая кусочки. В конце положите сливочное масло, дождитесь, когда оно растает, и дайте кукурузе подрумяниться до золотистого оттенка.

Подавайте горячей — в качестве гарнира или самостоятельной закуски.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

