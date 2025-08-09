Хруст снаружи, нежность внутри: как приготовить булочки в виде дыни

Кондитеры рекомендуют использовать матчу для придания зелёного цвета дынным булочкам

Еда

Представьте булочку, которая выглядит как миниатюрная дыня: хрустящая корочка, мягкая воздушная сдоба и нежный крем внутри. Но в отличие от фрукта, здесь всё съедобно — даже "кожура".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булочки с матча и дынным кремом

Характерный зелёный оттенок придаёт порошок матчи, а за аромат и вкус отвечает дынный заварной крем. Чтобы сохранить яркий цвет, булочки важно не передерживать в духовке: верх должен остаться зелёным, а края лишь слегка подрумяниться.

Что понадобится

Для приготовления восьми булочек понадобится: для теста — 160 мл молока, 2 ч. л. сухих дрожжей (8 г), 90 г сахара, 490 г пшеничной хлебопекарной муки, 40 г сухого молока, 1 ч. л. соли (7 г), 2 яйца (120 г), 80 г сливочного масла и 2 ст. л. порошка матчи (16 г). Для корочки используют 120 г сливочного масла, 75 г сахарной пудры, 75 г сахара, 130 г пшеничной хлебопекарной муки, 8 г порошка матчи, 1 ч. л. соли (7 г), 1 яичный белок (33 г) и 0,5 ч. л. ванильного экстракта (3,5 г). Для начинки берут 250 г молока, 170 г дыни, 5 желтков (85 г), 90 г сахара, 1 ч. л. ванильного экстракта (7 г), 80 г пшеничной хлебопекарной муки и 45 г сливочного масла.

Начинка: дынный заварной крем

Начните приготовление с начинки, чтобы она успела остыть. Очистите спелую дыню от кожуры и семян, нарежьте её кусочками и вместе с молоком пробейте в блендере до однородной консистенции. В кастрюле взбейте желтки с сахаром и ванилью до светлой пышной массы, затем вмешайте муку и дынно-молочную смесь. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая венчиком, доведите крем до густоты, не допуская бурного кипения. В конце добавьте сливочное масло, перемешайте и остудите, накрыв плёнкой в контакт.

Дрожжевое тесто с матчей

Подогрейте молоко до тёплого состояния, добавьте дрожжи и немного сахара, дождитесь появления пены. Вмешайте сухое молоко, матчу, соль, оставшийся сахар, муку и яйца. Замесите мягкое, эластичное тесто, постепенно вводя сливочное масло. Переложите тесто в миску, смазанную маслом, накройте плёнкой и оставьте в тёплом месте на пару часов, пока объём не увеличится вдвое.

Сахарная корочка

Пока тесто подходит, приготовьте сладкое покрытие. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышности, добавьте муку, сахарную пудру, матчу и соль. Вмешайте белок и ваниль, замесите плотное тесто, заверните его в плёнку и уберите в холодильник.

Формовка и выпечка

Разделите подошедшее тесто на восемь частей, каждую раскатайте в лепёшку, положите в центр дынный крем и защипните края. Сахарное тесто раскатайте, вырежьте кружки и накройте ими заготовки. Накройте полотенцем и оставьте на 40 минут Острым ножом сделайте на поверхности сетчатый узор, чтобы булочки напоминали дыню.

Выпекайте при 190 °C около 20–25 минут, пока верх не сохранит зелёный цвет, а края станут светло-золотистыми.

Уточнения

Маття (яп. 抹茶 маття, букв. "растёртый чай"); также матча — японский порошковый зелёный чай.

