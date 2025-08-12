Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году
Мать Марины Зудиной призналась, что сразу одобрила роман дочери и Табакова
Врачи Джузеппе и Сингх объяснили, почему душ лучше принимать вечером, а не утром
Терапевт Карабиненко: исключите две причины потливости во сне
Питание перед пробежкой: есть за два часа, избегать кофе и выбирать лёгкий белок — рекомендации тренеров
В Госдуме ответили на резкое заявление Эстонии о границе с РФ
Пхукет, Паттайя, Ко Чанг, Ко Самуи и Краби вошли в топ курортов Таиланда
Автоэксперт Сергей Зиновьев: камеры строже инспекторов при фиксации нарушений ПДД
В России ответили на заявление ЕС об условии переговоров Путина и Трампа

Жаркое с грибами и картошкой: недорого, быстро и очень вкусно

Кулинары поделились пошаговым рецептом жаркого с лесными грибами
Еда

В холодный вечер нет ничего приятнее, чем ароматное жаркое, где золотистый картофель встречается с сочными лесными грибами. Это блюдо радует не только вкусом, но и простотой приготовления, а лёгкая кислинка и нежная текстура делают его настоящим гастрономическим объятием.

Жаркое из курицы с дикорастущими грибами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жаркое из курицы с дикорастущими грибами

Подготовка продуктов

Лесные грибы — главный герой этого блюда. Их нужно очистить, нарезать и отварить в течение 10 минут на слабом огне, снимая пену. После варки промойте грибы под проточной водой, чтобы вкус стал чище, а аромат — более насыщенным.

Картофель нарежьте небольшими ломтиками — так он быстрее приготовится и равномерно пропитается ароматами. Лук измельчите кубиками, чеснок раздавите и мелко нарежьте, чтобы его вкус раскрылся в полной мере.

Процесс приготовления

  1. В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло.

  2. Обжарьте лук около 5 минут до мягкости и лёгкой золотистости.

  3. Добавьте грибы и готовьте ещё 10 минут на среднем огне, часто помешивая.

  4. Всыпьте картофель и чеснок, жарьте 7 минут.

  5. Накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и томите примерно 25 минут, пока картофель не станет мягким.

Перед подачей щедро посыпьте блюдо свежим укропом.

Маленькие хитрости

  • Чтобы вкус стал мягче и насыщеннее, в конце можно добавить ложку сметаны или сливок.

  • Замороженные грибы подойдут не хуже свежих, но их обязательно нужно предварительно отварить.

  • Для более яркого аромата можно бросить в сковороду пару лавровых листьев за 5 минут до конца готовки.

Уточнения

Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка
Дефицит калия и корневая гниль приводят к потере урожая винограда
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
IT-эксперт рассказал о способах защиты от нового вида мошенничества
Бродский: 12 новелл от первого лица: в Театре МОСТ — премьера постановки
Anchorage Daily News: Путин и Трамп могут встретиться в отеле Captain Cook в Анкоридже
Кулинары поделились пошаговым рецептом жаркого с лесными грибами
Кардиологи назвали простой способ улучшить давление и холестерин с помощью этого продукта
Аренда в Москве подорожает к сентябрю — аналитики Циан
В Госдуме резко раскритиковали идею сделать платной школу для детей мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.