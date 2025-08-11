Арбуз может храниться до трёх месяцев — но только при этих условиях

Разрезанный арбуз сохраняет свежесть до трёх дней при температуре 4–5 °C

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Арбуз — символ лета и главный герой пикников. Но даже самая спелая ягода быстро теряет сочность, если хранить её неправильно. Чтобы продлить удовольствие и избежать риска для здоровья, важно знать нюансы хранения разрезанного, целого и замороженного арбуза, а также сока.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Арбузное мороженое

Как хранить разрезанный арбуз

Срок — 2-3 дня в холодильнике при 4-5 °C.

Упаковка — плотно завернуть в пищевую плёнку или поместить в герметичный контейнер.

Влажность — можно налить немного воды на дно контейнера или на обёрнутые половинки.

Изоляция — держать подальше от продуктов с сильным запахом и этиленом (яблоки, бананы).

Как хранить целый арбуз

Срок — до 3 месяцев (в зависимости от сорта и кожуры).

Температура — +1…+3 °C (в погребе) или не выше 10-15 °C.

Выбор плода — без вмятин и повреждений.

Условия — хранить на мягкой подстилке, переворачивать время от времени, не допускать соприкосновения плодов.

Можно ли замораживать арбуз

Да — для смузи, коктейлей, десертов и мороженого.

Подготовка — нарезать, разложить кусочки в пакете с замком, убрать лишний воздух.

Срок — 8-12 месяцев, но вкус и текстура лучше в первые 6 месяцев.

Хранение арбузного сока

Тара — стеклянная, пластиковая или металлическая с плотной крышкой.

Подготовка — дать соку остыть перед холодильником.

Температура — около 4 °C, в тёмной ёмкости.

Срок — 3-4 дня, перед подачей перемешать.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

