Арбуз может храниться до трёх месяцев — но только при этих условиях

Разрезанный арбуз сохраняет свежесть до трёх дней при температуре 4–5 °C
1:43
Еда

Арбуз — символ лета и главный герой пикников. Но даже самая спелая ягода быстро теряет сочность, если хранить её неправильно. Чтобы продлить удовольствие и избежать риска для здоровья, важно знать нюансы хранения разрезанного, целого и замороженного арбуза, а также сока.

Арбузное мороженое
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арбузное мороженое

Как хранить разрезанный арбуз

  • Срок — 2-3 дня в холодильнике при 4-5 °C.

  • Упаковка — плотно завернуть в пищевую плёнку или поместить в герметичный контейнер.

  • Влажность — можно налить немного воды на дно контейнера или на обёрнутые половинки.

  • Изоляция — держать подальше от продуктов с сильным запахом и этиленом (яблоки, бананы).

Как хранить целый арбуз

  • Срок — до 3 месяцев (в зависимости от сорта и кожуры).

  • Температура — +1…+3 °C (в погребе) или не выше 10-15 °C.

  • Выбор плода — без вмятин и повреждений.

  • Условия — хранить на мягкой подстилке, переворачивать время от времени, не допускать соприкосновения плодов.

Можно ли замораживать арбуз

  • Да — для смузи, коктейлей, десертов и мороженого.

  • Подготовка — нарезать, разложить кусочки в пакете с замком, убрать лишний воздух.

  • Срок — 8-12 месяцев, но вкус и текстура лучше в первые 6 месяцев.

Хранение арбузного сока

  • Тара — стеклянная, пластиковая или металлическая с плотной крышкой.

  • Подготовка — дать соку остыть перед холодильником.

  • Температура — около 4 °C, в тёмной ёмкости.

  • Срок — 3-4 дня, перед подачей перемешать.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
