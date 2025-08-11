Арбуз может храниться до трёх месяцев — но только при этих условиях

Арбуз — символ лета и главный герой пикников. Но даже самая спелая ягода быстро теряет сочность, если хранить её неправильно. Чтобы продлить удовольствие и избежать риска для здоровья, важно знать нюансы хранения разрезанного, целого и замороженного арбуза, а также сока.
Срок — 2-3 дня в холодильнике при 4-5 °C.
Упаковка — плотно завернуть в пищевую плёнку или поместить в герметичный контейнер.
Влажность — можно налить немного воды на дно контейнера или на обёрнутые половинки.
Изоляция — держать подальше от продуктов с сильным запахом и этиленом (яблоки, бананы).
Срок — до 3 месяцев (в зависимости от сорта и кожуры).
Температура — +1…+3 °C (в погребе) или не выше 10-15 °C.
Выбор плода — без вмятин и повреждений.
Условия — хранить на мягкой подстилке, переворачивать время от времени, не допускать соприкосновения плодов.
Да — для смузи, коктейлей, десертов и мороженого.
Подготовка — нарезать, разложить кусочки в пакете с замком, убрать лишний воздух.
Срок — 8-12 месяцев, но вкус и текстура лучше в первые 6 месяцев.
Тара — стеклянная, пластиковая или металлическая с плотной крышкой.
Подготовка — дать соку остыть перед холодильником.
Температура — около 4 °C, в тёмной ёмкости.
Срок — 3-4 дня, перед подачей перемешать.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
