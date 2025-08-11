Горечь в баклажанах исчезнет за полчаса — секрет, который знают единицы

Соль, вода и заморозка помогут убрать горечь из баклажанов — мнение нутрициолога

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Летние блюда с баклажанами — от нежной икры до сытных рагу — могут потерять вкус, если овощ окажется горьким. Причина в гликозиде соланине, который придаёт мякоти неприятный привкус. Нутрициолог Ольга Гончаренко рассказала, как быстро и эффективно избавиться от горечи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Баклажаны

Почему баклажаны горчат

Соланин — природный защитный компонент растения.

Его концентрация выше в перезрелых и старых плодах.

Горечь усиливается при длительном хранении.

Способы убрать горечь

1. Посолить и промыть

Нарежьте баклажаны.

Обильно посыпьте солью.

Оставьте на 30 минут.

Промойте под проточной водой.

Соль вытянет горький сок, а вместе с ним — и соланин.

2. Вымочить в холодной воде

Нарезанные овощи залейте холодной водой.

Оставьте на 20-30 минут.

Метод мягче солевого, но занимает чуть больше времени.

3. Ошпарить кипятком

Погрузите кусочки баклажана в кипяток на 1-2 минуты.

Слейте воду и обсушите.

Быстрый способ, который подходит для дальнейшего тушения или жарки.

4. Заморозка с отжимом

Нарежьте баклажаны и заморозьте на 4 часа.

Разморозьте и отожмите лишний сок.

Минус — мякоть станет мягкой, поэтому метод лучше для икры или рагу.

Полезные советы

Для запекания или гриля выбирайте молодые баклажаны с упругой кожицей и без коричневых пятен.

Чем тоньше шкурка, тем меньше горечи.

Если плод молодой, горечь может отсутствовать — тогда подготовка не нужна.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

