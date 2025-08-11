Горечь в баклажанах исчезнет за полчаса — секрет, который знают единицы

Летние блюда с баклажанами — от нежной икры до сытных рагу — могут потерять вкус, если овощ окажется горьким. Причина в гликозиде соланине, который придаёт мякоти неприятный привкус. Нутрициолог Ольга Гончаренко рассказала, как быстро и эффективно избавиться от горечи.
Соланин — природный защитный компонент растения.
Его концентрация выше в перезрелых и старых плодах.
Горечь усиливается при длительном хранении.
Нарежьте баклажаны.
Обильно посыпьте солью.
Оставьте на 30 минут.
Промойте под проточной водой.
Соль вытянет горький сок, а вместе с ним — и соланин.
Нарезанные овощи залейте холодной водой.
Оставьте на 20-30 минут.
Метод мягче солевого, но занимает чуть больше времени.
Погрузите кусочки баклажана в кипяток на 1-2 минуты.
Слейте воду и обсушите.
Быстрый способ, который подходит для дальнейшего тушения или жарки.
Нарежьте баклажаны и заморозьте на 4 часа.
Разморозьте и отожмите лишний сок.
Минус — мякоть станет мягкой, поэтому метод лучше для икры или рагу.
Для запекания или гриля выбирайте молодые баклажаны с упругой кожицей и без коричневых пятен.
Чем тоньше шкурка, тем меньше горечи.
Если плод молодой, горечь может отсутствовать — тогда подготовка не нужна.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
