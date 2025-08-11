Горечь в баклажанах исчезнет за полчаса — секрет, который знают единицы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Летние блюда с баклажанами — от нежной икры до сытных рагу — могут потерять вкус, если овощ окажется горьким. Причина в гликозиде соланине, который придаёт мякоти неприятный привкус. Нутрициолог Ольга Гончаренко рассказала, как быстро и эффективно избавиться от горечи.

Баклажаны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Баклажаны

Почему баклажаны горчат

  • Соланин — природный защитный компонент растения.

  • Его концентрация выше в перезрелых и старых плодах.

  • Горечь усиливается при длительном хранении.

Способы убрать горечь

1. Посолить и промыть

  • Нарежьте баклажаны.

  • Обильно посыпьте солью.

  • Оставьте на 30 минут.

  • Промойте под проточной водой.
    Соль вытянет горький сок, а вместе с ним — и соланин.

2. Вымочить в холодной воде

  • Нарезанные овощи залейте холодной водой.

  • Оставьте на 20-30 минут.
    Метод мягче солевого, но занимает чуть больше времени.

3. Ошпарить кипятком

  • Погрузите кусочки баклажана в кипяток на 1-2 минуты.

  • Слейте воду и обсушите.
    Быстрый способ, который подходит для дальнейшего тушения или жарки.

4. Заморозка с отжимом

  • Нарежьте баклажаны и заморозьте на 4 часа.

  • Разморозьте и отожмите лишний сок.
    Минус — мякоть станет мягкой, поэтому метод лучше для икры или рагу.

Полезные советы

  • Для запекания или гриля выбирайте молодые баклажаны с упругой кожицей и без коричневых пятен.

  • Чем тоньше шкурка, тем меньше горечи.

  • Если плод молодой, горечь может отсутствовать — тогда подготовка не нужна.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
