Оладьи, которые тают на языке: рецепт, который навсегда заменит сырники

Представьте утро, когда по кухне разливается аромат свежих оладий — тонких, кружевных, золотистых. Они не такие плотные, как сырники, а воздушные, нежные, буквально тают во рту. И всё это — благодаря особой рецептуре и правильной консистенции теста.

Секрет идеальной текстуры

Для этих оладий нужен мягкий творог жирностью 5-9% — около 400 граммов. К нему добавляют два крупных яйца, 3 столовые ложки сахара (количество легко подстроить под вкус) и щепотку соли.

Далее вливают 100-120 мл молока или кефира, а затем порционно всыпают 120-140 г пшеничной муки. Жидкость делает тесто текучим, а мука доводит его до нужной густоты.

Главное — перемешивать венчиком аккуратно, чтобы творог не "перебить". Готовое тесто должно напоминать густую сметану и медленно стекать с ложки — не держать форму, как масса для сырников.

Как жарить, чтобы было кружевно

В отличие от сырников, здесь не нужно лепить заготовки руками. Достаточно наливать тесто столовой ложкой прямо на разогретую сковороду с антипригарным покрытием, слегка смазанную маслом.

Жарят оладьи на среднем огне по 1,5-2 минуты с каждой стороны: сначала до пузырьков и золотистого края, затем до румяной корочки. Толщина каждой лепёшки — около 0,5 см, по краям они получаются ажурными, а внутри — мягкими и пористыми.

Подача и удовольствие

Готовые оладьи лучше выкладывать стопкой, а лишнее масло — промокнуть салфеткой. Подавать их стоит сразу, пока они тёплые и хрустящие по краям.

С чем есть? Со сметаной, мёдом, ягодным соусом или свежими фруктами — каждый вариант по-своему вкусен.

Их любят все: дети — за сладость и мягкость, взрослые — за лёгкость и нежный творожный вкус. Эти оладьи готовятся быстрее сырников, а дарят ощущение уюта и хорошего настроения на весь день.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
