От заморской диковины до символа нации: соус, который получится даже у новичка — спасёт любую пасту

Базовый томатный соус (Salsa di Pomodoro) для многих стал символом итальянской кухни. В первую очередь мы вспоминаем его в сочетании со спагетти или другой пастой. Кажется, что этот соус был в Италии всегда — ну, по крайней мере, с тех пор, как помидоры появились в Европе.
Испанцы начали привозить томаты из Нового Света уже в XVI веке, а вот в Италии томатный соус прочно обосновался лишь во второй половине XVIII века. В книге «Галантный повар» гастронома Винченцо Коррадо (1773 год) описано 13 способов приготовления томатного соуса, и ни один из них не был предназначен для спагетти. Лишь в XIX веке в сборнике неаполитанских рецептов появился наш знакомый соус «в итальянском стиле» — из помидоров, чеснока, базилика и оливкового масла. Именно он стал основой для бесчисленных вариаций.
Домашний томатный соус с базиликом можно заготовить на зиму. Просто разложите горячий, хорошо уваренный соус по стерилизованным банкам и закатайте. Базовый рецепт легко обогатить: добавить к луку морковь и сельдерей, приправить сухими травами или острым перцем.
