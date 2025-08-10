От заморской диковины до символа нации: соус, который получится даже у новичка — спасёт любую пасту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Базовый томатный соус для пасты с базиликом и оливковым маслом
Еда

Базовый томатный соус (Salsa di Pomodoro) для многих стал символом итальянской кухни. В первую очередь мы вспоминаем его в сочетании со спагетти или другой пастой. Кажется, что этот соус был в Италии всегда — ну, по крайней мере, с тех пор, как помидоры появились в Европе.

Томатный соус
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томатный соус

Историческая правда

Испанцы начали привозить томаты из Нового Света уже в XVI веке, а вот в Италии томатный соус прочно обосновался лишь во второй половине XVIII века. В книге «Галантный повар» гастронома Винченцо Коррадо (1773 год) описано 13 способов приготовления томатного соуса, и ни один из них не был предназначен для спагетти. Лишь в XIX веке в сборнике неаполитанских рецептов появился наш знакомый соус «в итальянском стиле» — из помидоров, чеснока, базилика и оливкового масла. Именно он стал основой для бесчисленных вариаций.

Ингредиенты

  • Помидоры — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Свежий базилик — 2 веточки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Вымойте помидоры и обсушите. Со стороны, противоположной плодоножке, сделайте крестообразный надрез. Залейте кипятком на пару минут.
  2. Переложите томаты в холодную воду. Снимите кожицу — она легко отойдет. Удалите плодоножки, разрежьте пополам и уберите семена с жидкостью. Мякоть мелко порубите.
  3. Очистите чеснок, разрежьте пополам. Лук мелко нарежьте. В сотейнике разогрейте масло, обжарьте чеснок до темно-коричневого цвета, выньте и выбросьте.
  4. В горячее масло добавьте лук и пассеруйте на среднем огне около 3 минут до полупрозрачности (не подрумянивая).
  5. Всыпьте томаты, посолите, перемешайте. Накройте крышкой и тушите на минимальном огне не менее 45 минут, иногда помешивая.
  6. Вымойте базилик, отделите листья, обсушите. Порвите руками и добавьте в соус в самом конце приготовления.

Домашний томатный соус с базиликом можно заготовить на зиму. Просто разложите горячий, хорошо уваренный соус по стерилизованным банкам и закатайте. Базовый рецепт легко обогатить: добавить к луку морковь и сельдерей, приправить сухими травами или острым перцем.

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

