Мясо тает во рту, а аромат пива сводит с ума: рецепт, который просят снова и снова

Свиные ребра в пиве: рецепт запекания в духовке с медом и специями
2:17
Еда

Свиные ребра в пиве можно готовить по-разному: запекать в духовке, тушить на сковороде, томить в казане. Но главный секрет успеха всегда один — маринад. Для этого блюда выбирайте ребрышки с большим количеством мяса: оно должно быть нежным, сочным и пропитанным ароматом пива и специй. Тогда мясо буквально будет таять во рту.

Свиные ребра в пиве
Фото: freepik is licensed under public domain
Свиные ребра в пиве

Какое пиво взять — зависит от ваших предпочтений: хотите лёгкие нотки — берите светлое, любите насыщенные, пряные оттенки — подойдёт тёмное. Мы предлагаем рецепт запечённых в духовке ребрышек в пиве, которые получаются румяными снаружи и мягкими внутри.

Ингредиенты

  • Свиные ребра — 1 кг

  • Пиво тёмное — 500 мл

  • Мёд — 2 ст. л.

  • Соевый соус — 3 ст. л.

  • Горчица — 1 ст. л.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Смесь перцев — 1 ч. л.

  • Розмарин — 1 ч. л.

  • Паприка сладкая молотая — 1 ч. л.

  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте мясо. Срежьте лишний жир и плёнки по краям. Разделите ребра, разрезая острым ножом между костями.
  2. В глубокой миске смешайте пиво, мёд, соевый соус, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, розмарин и паприку. Перемешайте до полного растворения мёда.
  3. Погрузите ребрышки в маринад так, чтобы они были полностью покрыты. Накройте плёнкой и отправьте в холодильник минимум на 8–10 часов. За это время мясо отлично пропитается ароматами.
  4. Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите ребра на противень с пергаментом, полейте оставшимся маринадом, накройте фольгой и запекайте около часа. Проверяйте мягкость вилкой.
  5. Снимите фольгу и верните ребра в духовку ещё на 15–20 минут. В процессе пару раз полейте их соком — так корочка получится особенно аппетитной.
  6. Подавайте горячими, с отварным или жареным картофелем, свежими овощами, зелёным луком, петрушкой, кинзой или укропом.

Уточнения

Паши́на отруб из брюшной части туши крупного рогатого скота и свиньи.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
