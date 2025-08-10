Мясо тает во рту, а аромат пива сводит с ума: рецепт, который просят снова и снова

Свиные ребра в пиве можно готовить по-разному: запекать в духовке, тушить на сковороде, томить в казане. Но главный секрет успеха всегда один — маринад. Для этого блюда выбирайте ребрышки с большим количеством мяса: оно должно быть нежным, сочным и пропитанным ароматом пива и специй. Тогда мясо буквально будет таять во рту.
Какое пиво взять — зависит от ваших предпочтений: хотите лёгкие нотки — берите светлое, любите насыщенные, пряные оттенки — подойдёт тёмное. Мы предлагаем рецепт запечённых в духовке ребрышек в пиве, которые получаются румяными снаружи и мягкими внутри.
Пиво тёмное — 500 мл
Мёд — 2 ст. л.
Соевый соус — 3 ст. л.
Горчица — 1 ст. л.
Чеснок — 2 зубчика
Смесь перцев — 1 ч. л.
Розмарин — 1 ч. л.
Паприка сладкая молотая — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Паши́на — отруб из брюшной части туши крупного рогатого скота и свиньи.
