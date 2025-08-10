Мясо тает во рту, а аромат пива сводит с ума: рецепт, который просят снова и снова

Свиные ребра в пиве: рецепт запекания в духовке с медом и специями

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Свиные ребра в пиве можно готовить по-разному: запекать в духовке, тушить на сковороде, томить в казане. Но главный секрет успеха всегда один — маринад. Для этого блюда выбирайте ребрышки с большим количеством мяса: оно должно быть нежным, сочным и пропитанным ароматом пива и специй. Тогда мясо буквально будет таять во рту.

Фото: freepik is licensed under public domain Свиные ребра в пиве

Какое пиво взять — зависит от ваших предпочтений: хотите лёгкие нотки — берите светлое, любите насыщенные, пряные оттенки — подойдёт тёмное. Мы предлагаем рецепт запечённых в духовке ребрышек в пиве, которые получаются румяными снаружи и мягкими внутри.

Ингредиенты

Свиные ребра — 1 кг

Пиво тёмное — 500 мл

Мёд — 2 ст. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Смесь перцев — 1 ч. л.

Розмарин — 1 ч. л.

Паприка сладкая молотая — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Подготовьте мясо. Срежьте лишний жир и плёнки по краям. Разделите ребра, разрезая острым ножом между костями. В глубокой миске смешайте пиво, мёд, соевый соус, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, розмарин и паприку. Перемешайте до полного растворения мёда. Погрузите ребрышки в маринад так, чтобы они были полностью покрыты. Накройте плёнкой и отправьте в холодильник минимум на 8–10 часов. За это время мясо отлично пропитается ароматами. Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите ребра на противень с пергаментом, полейте оставшимся маринадом, накройте фольгой и запекайте около часа. Проверяйте мягкость вилкой. Снимите фольгу и верните ребра в духовку ещё на 15–20 минут. В процессе пару раз полейте их соком — так корочка получится особенно аппетитной. Подавайте горячими, с отварным или жареным картофелем, свежими овощами, зелёным луком, петрушкой, кинзой или укропом.

Уточнения

Паши́на — отруб из брюшной части туши крупного рогатого скота и свиньи.

