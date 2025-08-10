Как приготовить жареные баклажаны с чесноком и петрушкой: удивите гостей простым, но эффектным гарниром

Баклажаны — это универсальный овощ, который можно использовать в различных блюдах. Они имеют характерный вкус и текстуру, которые делают их отличным дополнением к множеству рецептов. Предлагаем несколько простых и вкусных способов приготовления баклажанов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ баклажаны

Баклажаны, запеченные с овощами

Этот простой и полезный рецепт идеально подходит для вегетарианцев и любителей здорового питания.

Ингредиенты:

2 средних баклажана

1 красный перец

1 желтый перец

1 маленькая морковь

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

3-4 столовые ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Зелень для украшения (петрушка или укроп)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Баклажаны нарежьте кружочками или кубиками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы избавиться от горечи. Затем тщательно промойте и обсушите. Нарежьте остальные овощи кубиками. Выложите все овощи на противень, добавьте оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Запекайте в духовке около 30-35 минут, пока овощи не станут мягкими и подрумяненными. Подавайте с зеленью.

Баклажановые рулетики с сыром

Эти рулетики прекрасно подойдут как закуска или основное блюдо.

Ингредиенты:

2 средних баклажана

200 г феты или другого сыра

100 г грецких орехов (по желанию)

2-3 столовые ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Чёрный перец и паприка для приправы

Приготовление:

Баклажаны нарежьте вдоль тонкими полосками (примерно 0,5 см) и посолите. Оставьте на 15-20 минут, чтобы они впитали соль и пустили сок. Обжарьте баклажановые полоски на разогретой сковороде с оливковым маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до нежного состояния. В миске смешайте фету, орехи, перец и паприку. На каждую полоску баклажана положите немного начинки и скатайте в рулетик. Зафиксируйте рулетики зубочистками и запекайте в духовке при 180°C в течение 10-15 минут. Подавайте горячими или холодными.

Баклажаны в томатном соусе

Этот рецепт станет отличным дополнением к макаронам или рису.

Ингредиенты:

2 средних баклажана

400 г томатов в собственном соку (или 3-4 свежих томата)

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Итальянские травы (базилик, орегано) по желанию

Приготовление:

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте чеснок и баклажаны, обжаривайте 5-7 минут, пока они не станут мягкими. В дальше добавьте томаты, приправьте солью, перцем и травами. Тушите на среднем огне 15-20 минут. Подавайте с гарниром — макаронами или рисом.

Жареные баклажаны с чесноком и петрушкой

Простой, но очень вкусный способ приготовить баклажаны как гарнир или закуску.

Ингредиенты:

2 средних баклажана

3-4 зубчика чеснока

½ стакана измельченной петрушки

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и дайте постоять 15 минут, чтобы они выпустили жидкость. Обжарьте баклажаны на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны). В небольшой миске смешайте измельченный чеснок и петрушку. Подавайте жареные баклажаны, посыпанные чесночной смесью.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

