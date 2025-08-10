Как приготовить жареные баклажаны с чесноком и петрушкой: удивите гостей простым, но эффектным гарниром

Баклажаны — это универсальный овощ, который можно использовать в различных блюдах. Они имеют характерный вкус и текстуру, которые делают их отличным дополнением к множеству рецептов. Предлагаем несколько простых и вкусных способов приготовления баклажанов.
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Баклажаны, запеченные с овощами
Этот простой и полезный рецепт идеально подходит для вегетарианцев и любителей здорового питания.
Ингредиенты:
2 средних баклажана
1 красный перец
1 желтый перец
1 маленькая морковь
1 луковица
2-3 зубчика чеснока
3-4 столовые ложки оливкового масла
Соль и перец по вкусу
Зелень для украшения (петрушка или укроп)
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200°C.
Баклажаны нарежьте кружочками или кубиками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы избавиться от горечи. Затем тщательно промойте и обсушите.
Нарежьте остальные овощи кубиками.
Выложите все овощи на противень, добавьте оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Запекайте в духовке около 30-35 минут, пока овощи не станут мягкими и подрумяненными.
Подавайте с зеленью.
Баклажановые рулетики с сыром
Эти рулетики прекрасно подойдут как закуска или основное блюдо.
Ингредиенты:
2 средних баклажана
200 г феты или другого сыра
100 г грецких орехов (по желанию)
2-3 столовые ложки оливкового масла
Соль и перец по вкусу
Чёрный перец и паприка для приправы
Приготовление:
Баклажаны нарежьте вдоль тонкими полосками (примерно 0,5 см) и посолите. Оставьте на 15-20 минут, чтобы они впитали соль и пустили сок.
Обжарьте баклажановые полоски на разогретой сковороде с оливковым маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до нежного состояния.
В миске смешайте фету, орехи, перец и паприку.
На каждую полоску баклажана положите немного начинки и скатайте в рулетик.
Зафиксируйте рулетики зубочистками и запекайте в духовке при 180°C в течение 10-15 минут.
Подавайте горячими или холодными.
Баклажаны в томатном соусе
Этот рецепт станет отличным дополнением к макаронам или рису.
Ингредиенты:
2 средних баклажана
400 г томатов в собственном соку (или 3-4 свежих томата)
1 луковица
2-3 зубчика чеснока
Оливковое масло
Соль и перец по вкусу
Итальянские травы (базилик, орегано) по желанию
Приготовление:
Баклажаны нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите.
На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
Добавьте чеснок и баклажаны, обжаривайте 5-7 минут, пока они не станут мягкими.
В дальше добавьте томаты, приправьте солью, перцем и травами. Тушите на среднем огне 15-20 минут.
Подавайте с гарниром — макаронами или рисом.
Жареные баклажаны с чесноком и петрушкой
Простой, но очень вкусный способ приготовить баклажаны как гарнир или закуску.
Ингредиенты:
2 средних баклажана
3-4 зубчика чеснока
½ стакана измельченной петрушки
Оливковое масло
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и дайте постоять 15 минут, чтобы они выпустили жидкость.
Обжарьте баклажаны на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны).
В небольшой миске смешайте измельченный чеснок и петрушку.