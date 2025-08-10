Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты по спорту указали причины снижения эффективности тренировок
Стилисты назвали 7 стильных способов носить спортивные леггинсы: с каблуками, платьем и сапогами
Агрономы назвали оптимальные сроки сбора томатов в открытом грунте и теплице
Пермские учёные создали модель для улучшения освещения при операциях
Алексей Панин* больше не в розыске: реакция актёра на решение по делу о Крыме
Евгений Тепляков заявил, что Ксения Собчак пожалела денег на образование сына
Сон с собакой или кошкой может вызывать аллергию и проблемы с поведением
Осло, Берген, Стокгольм и Копенгаген подходят для летнего отдыха в Скандинавии — туроператоры
Вот как правильно выполнять становую тягу для максимальной пользы

Как приготовить жареные баклажаны с чесноком и петрушкой: удивите гостей простым, но эффектным гарниром

Четыре способа приготовить баклажаны в духовке и на сковороде — рецепты шеф-поваров
4:05
Еда

Баклажаны — это универсальный овощ, который можно использовать в различных блюдах. Они имеют характерный вкус и текстуру, которые делают их отличным дополнением к множеству рецептов. Предлагаем несколько простых и вкусных способов приготовления баклажанов.

баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
баклажаны

Баклажаны, запеченные с овощами

Этот простой и полезный рецепт идеально подходит для вегетарианцев и любителей здорового питания.

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 1 красный перец
  • 1 желтый перец
  • 1 маленькая морковь
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3-4 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень для украшения (петрушка или укроп)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Баклажаны нарежьте кружочками или кубиками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы избавиться от горечи. Затем тщательно промойте и обсушите.
  3. Нарежьте остальные овощи кубиками.
  4. Выложите все овощи на противень, добавьте оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  5. Запекайте в духовке около 30-35 минут, пока овощи не станут мягкими и подрумяненными.
  6. Подавайте с зеленью.

Баклажановые рулетики с сыром

Эти рулетики прекрасно подойдут как закуска или основное блюдо.

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 200 г феты или другого сыра
  • 100 г грецких орехов (по желанию)
  • 2-3 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Чёрный перец и паприка для приправы

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте вдоль тонкими полосками (примерно 0,5 см) и посолите. Оставьте на 15-20 минут, чтобы они впитали соль и пустили сок.
  2. Обжарьте баклажановые полоски на разогретой сковороде с оливковым маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до нежного состояния.
  3. В миске смешайте фету, орехи, перец и паприку.
  4. На каждую полоску баклажана положите немного начинки и скатайте в рулетик.
  5. Зафиксируйте рулетики зубочистками и запекайте в духовке при 180°C в течение 10-15 минут.
  6. Подавайте горячими или холодными.

Баклажаны в томатном соусе

Этот рецепт станет отличным дополнением к макаронам или рису.

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 400 г томатов в собственном соку (или 3-4 свежих томата)
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Оливковое масло
  • Соль и перец по вкусу
  • Итальянские травы (базилик, орегано) по желанию

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите.
  2. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
  3. Добавьте чеснок и баклажаны, обжаривайте 5-7 минут, пока они не станут мягкими.
  4. В дальше добавьте томаты, приправьте солью, перцем и травами. Тушите на среднем огне 15-20 минут.
  5. Подавайте с гарниром — макаронами или рисом.

Жареные баклажаны с чесноком и петрушкой

Простой, но очень вкусный способ приготовить баклажаны как гарнир или закуску.

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 3-4 зубчика чеснока
  • &frac12 стакана измельченной петрушки
  • Оливковое масло
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и дайте постоять 15 минут, чтобы они выпустили жидкость.
  2. Обжарьте баклажаны на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны).
  3. В небольшой миске смешайте измельченный чеснок и петрушку.
  4. Подавайте жареные баклажаны, посыпанные чесночной смесью.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Команда исследователей заявила о готовности проекта 400-летнего полета к Альфа Центавра
Наука и техника
Команда исследователей заявила о готовности проекта 400-летнего полета к Альфа Центавра Аудио 
Популярное
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн

Удивительное открытие ученых: в недрах Земли скрыт океан, эквивалентный объему трёх океанов! Это открытие открывает новые горизонты для науки и экологии.

В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Агрономы назвали оптимальные сроки сбора томатов в открытом грунте и теплице
Пермские учёные создали модель для улучшения освещения при операциях
Алексей Панин* больше не в розыске: реакция актёра на решение по делу о Крыме
Евгений Тепляков заявил, что Ксения Собчак пожалела денег на образование сына
Сон с собакой или кошкой может вызывать аллергию и проблемы с поведением
Осло, Берген, Стокгольм и Копенгаген подходят для летнего отдыха в Скандинавии — туроператоры
Вот как правильно выполнять становую тягу для максимальной пользы
Банк России: ОФЗ обогнали золото и стали лидерами доходности за год
Овощные добавки в фарш увеличивают объём и улучшают текстуру котлет
Продавцам авто советуют не переводить задаток и не оплачивать подготовку заранее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.