Что делать с залежавшимися яйцами? Способы проверки их состояния

Полезные советы: рассказываем, как проверить яйца на свежесть

Куриные яйца — один из самых популярных продуктов в каждой кухне. Они богаты белками, витаминами и минералами и могут быть основой многих блюд. Однако, когда яйца длительное время хранятся в холодильнике, возникает вопрос: как определить, испортились ли они? Расскажем о простых методах проверки свежести яиц и о том, как не допустить их порчи.

Почему яйца могут испортиться?

Яйца, как и любая другая пища, со временем теряют свои качества. Причины порчи могут быть разными:

Продукты имеют срок годности и срок хранения.

Кондиции хранения: высокая температура, влажность или воздействие воздуха могут ускорить порчу.

К недобросовестным условиям транспортировки или неправильному хранению.

Чтобы избежать неприятностей, важно знать, как проверить свежесть яиц и когда их лучше выбросить.

Как проверить свежесть яиц

Тест на плавание (водяной тест)

Этот метод является одним из самых простых и популярных. Вам потребуется:

Чаша с водой.

Вот как это сделать:

Наполните чашу холодной водой.

Осторожно поместите яйцо в воду.

Результаты:

Тонет на дно и лежит горизонтально: яйцо свежее.

Тонет на дно, но стоит вертикально: яйцо старое, но еще съедобное.

Всплывает на поверхность: яйцо испортилось и его лучше выбросить.

Это происходит потому, что с течением времени в скорлупе образуется воздух, что делает яйцо легче, и оно начинает плавать.

Проверка запаха

Если у вас есть сомнения относительно свежести яйца, просто разбейте его в отдельную миску и проверьте аромат. Свежие яйца не имеют неприятного запаха. Если вы почувствуете запах сероводорода или другого неприятного аромата, это говорит о том, что яйцо испортилось и его лучше не употреблять.

Визуальная проверка

При внимательном осмотре можно заметить:

Целостность скорлупы: если есть трещины или грязь, лучше выбросить яйцо, так как это может привести к попаданию бактерий внутрь.

Качество белка и желтка: свежие яйца имеют упругий белок и плоский желток. Если белок растекается или желток деформируется, это также сигнализирует о том, что яйцо не свежее.

Тест на звуки

Постучите по яйцу. Если внутри слышен звук, как будто что-то движется (это может быть воздух или содержимое), то яйцо, вероятно, не свежее. Свежие яйца при постукивании издают глухой звук.

Как правильно хранить яйца

Чтобы избежать порчи яиц, следуйте этим рекомендациям:

Храните яйца в холодильнике, в специальном отсеке. Это позволит поддерживать стабильную температуру.

Не подвергайте яйца резким перепадам температуры. Лучше не ставить их на стол сразу после холодильника.

Проверяйте яйца регулярно и используйте их в порядке очередности. Более старые яйца стоит употреблять первыми.

Теперь вы знаете, как проверить свежесть куриных яиц, используя простые и доступные методы. Это поможет вам избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье вашей семьи.

