Что делать с залежавшимися яйцами? Способы проверки их состояния

Куриные яйца — один из самых популярных продуктов в каждой кухне. Они богаты белками, витаминами и минералами и могут быть основой многих блюд. Однако, когда яйца длительное время хранятся в холодильнике, возникает вопрос: как определить, испортились ли они? Расскажем о простых методах проверки свежести яиц и о том, как не допустить их порчи.
Яйца, как и любая другая пища, со временем теряют свои качества. Причины порчи могут быть разными:
Чтобы избежать неприятностей, важно знать, как проверить свежесть яиц и когда их лучше выбросить.
Этот метод является одним из самых простых и популярных. Вам потребуется:
Вот как это сделать:
Результаты:
Это происходит потому, что с течением времени в скорлупе образуется воздух, что делает яйцо легче, и оно начинает плавать.
Если у вас есть сомнения относительно свежести яйца, просто разбейте его в отдельную миску и проверьте аромат. Свежие яйца не имеют неприятного запаха. Если вы почувствуете запах сероводорода или другого неприятного аромата, это говорит о том, что яйцо испортилось и его лучше не употреблять.
При внимательном осмотре можно заметить:
Постучите по яйцу. Если внутри слышен звук, как будто что-то движется (это может быть воздух или содержимое), то яйцо, вероятно, не свежее. Свежие яйца при постукивании издают глухой звук.
Чтобы избежать порчи яиц, следуйте этим рекомендациям:
Теперь вы знаете, как проверить свежесть куриных яиц, используя простые и доступные методы. Это поможет вам избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье вашей семьи.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.