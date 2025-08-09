50 центов за щепотку: в Италии за перец могут попросить дополнительную плату

Итальянский ресторан взял пол-евро за перец к пицце: турист удивлён

Посетитель ресторана итальянской кухни в Бари был крайне удивлен, когда ему выставили отдельный счет за добавление перца в заказанную им пиццу.

Об этом сообщает Newsflash, уточняя, что инцидент произошел в пиццерии в центре этого популярного у туристов приморского города.

Клиент заказал воду, пиво и две пиццы, попросив официанта посыпать их перцем. Каково же было его изумление, когда в счете он обнаружил отдельную позицию за эту, казалось бы, незначительную услугу.

В опубликованном счёте от 9 августа видно, что общая сумма заказа составила 38,50 евро, из которых 0,50 евро были добавлены за "перец". В то время как некоторые сочли такую плату оправданной, другие назвали её нелепой, отметив, что это ещё один пример распространенной практики обмана туристов в европейских заведениях.

Также тайное расследование Le Parisien показало, что некоторые парижские рестораны взимают с американских туристов на 50% больше, чем с местных жителей, предлагая им более дорогие напитки большего объема и взимая плату за воду, которую парижанам подают бесплатно.

