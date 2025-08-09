Забудьте о консервации: быстрый способ замариновать томаты –10 минут и всё готово

Простой рецепт маринованных томатов без варки

Лето – время сочных томатов, и этот рецепт поможет сохранить их вкус без долгой консервации. Холодный способ маринования не только экономит время, но и сохраняет свежесть и аромат помидоров. Всего сутки в холодильнике – и вы получите пикантную закуску с идеальным балансом сладости, кислинки и пряных ноток.

огурцы маринованные

Ингредиенты

Помидоры - 5 шт (450 г)

Растительное масло - 3 ст.л.

Белый винный уксус - 2 ст.л.

Мед - 1 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Чеснок - 2 зубчика

Перец чили - 1 шт

Укроп - 1 пучок

Орегано - 1 ч.л.

Приготовление

Подготовка овощей

Тщательно помойте помидоры, перец чили и укроп. У перца удалите плодоножку и семена. Чеснок очистите. Приготовление маринада

В миске смешайте масло, уксус, мед и соль. Добавьте измельченные чеснок, чили, укроп и орегано. Нарезка помидоров

Крупные помидоры разрежьте на половинки или четвертинки. Черри можно оставить целыми, предварительно проколов кожицу. Маринование

Помидоры смешайте с маринадом, переложите в стерилизованную банку. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на сутки, периодически встряхивая. Подача

Идеально сочетается с отварным картофелем.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

