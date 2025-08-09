Забудьте о консервации: быстрый способ замариновать томаты –10 минут и всё готово

Лето – время сочных томатов, и этот рецепт поможет сохранить их вкус без долгой консервации. Холодный способ маринования не только экономит время, но и сохраняет свежесть и аромат помидоров. Всего сутки в холодильнике – и вы получите пикантную закуску с идеальным балансом сладости, кислинки и пряных ноток.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огурцы маринованные
Ингредиенты
Помидоры - 5 шт (450 г)
Растительное масло - 3 ст.л.
Белый винный уксус - 2 ст.л.
Мед - 1 ч.л.
Соль - 1 ч.л.
Чеснок - 2 зубчика
Перец чили - 1 шт
Укроп - 1 пучок
Орегано - 1 ч.л.
Приготовление
Подготовка овощей Тщательно помойте помидоры, перец чили и укроп. У перца удалите плодоножку и семена. Чеснок очистите.
Приготовление маринада В миске смешайте масло, уксус, мед и соль. Добавьте измельченные чеснок, чили, укроп и орегано.
Нарезка помидоров Крупные помидоры разрежьте на половинки или четвертинки. Черри можно оставить целыми, предварительно проколов кожицу.
Маринование Помидоры смешайте с маринадом, переложите в стерилизованную банку. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на сутки, периодически встряхивая.
Подача Идеально сочетается с отварным картофелем.
Уточнения
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.