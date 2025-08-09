Забудьте о консервации: быстрый способ замариновать томаты –10 минут и всё готово

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Простой рецепт маринованных томатов без варки
1:31
Еда

Лето – время сочных томатов, и этот рецепт поможет сохранить их вкус без долгой консервации. Холодный способ маринования не только экономит время, но и сохраняет свежесть и аромат помидоров. Всего сутки в холодильнике – и вы получите пикантную закуску с идеальным балансом сладости, кислинки и пряных ноток.

огурцы маринованные
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огурцы маринованные

Ингредиенты

  • Помидоры - 5 шт (450 г)
  • Растительное масло - 3 ст.л.
  • Белый винный уксус - 2 ст.л.
  • Мед - 1 ч.л.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Перец чили - 1 шт
  • Укроп - 1 пучок
  • Орегано - 1 ч.л.

Приготовление

  1. Подготовка овощей
    Тщательно помойте помидоры, перец чили и укроп. У перца удалите плодоножку и семена. Чеснок очистите.
  2. Приготовление маринада
    В миске смешайте масло, уксус, мед и соль. Добавьте измельченные чеснок, чили, укроп и орегано.
  3. Нарезка помидоров
    Крупные помидоры разрежьте на половинки или четвертинки. Черри можно оставить целыми, предварительно проколов кожицу.
  4. Маринование
    Помидоры смешайте с маринадом, переложите в стерилизованную банку. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на сутки, периодически встряхивая.
  5. Подача
    Идеально сочетается с отварным картофелем.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

