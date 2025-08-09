Сочная, нежная, тающая во рту: творожная запеканка с секретом — все в восторге от этого рецепта
Летний вариант творожной запеканки с дыней — рецепт опытных домохозяек
1:14
Этот рецепт — идеальный вариант для тех, кто любит необычные сочетания. Творожная запеканка получается воздушной, а кусочки дыни внутри придают ей сочность и легкую сладость.
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка
Ингредиенты
- Творог 9% — 700 г
- Яйца — 2 шт.
- Дыня — 200 г
- Манная крупа — 65 г
- Сахар — 75 г
- Соль — щепотка
- Ягоды для украшения (по желанию)
Приготовление
- Подготовка теста
В блендере смешайте творог, манку, сахар, соль и яйца. Взбивайте 1–2 минуты до однородности.
- Нарезка дыни
Очистите дыню от кожуры и семян. Вырежьте прямоугольный кусок толщиной 1,5–2 см. Если не получается — просто нарежьте дыню кубиками.
- Сборка запеканки
Застелите форму пергаментом и вылейте ⅔ теста. Сверху выложите дыню, затем распределите оставшееся тесто.
- Выпекание
Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте 30 минут до золотистой корочки.
- Подача
Украсьте ягодами и подавайте теплой.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента.
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру