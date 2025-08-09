Сочная, нежная, тающая во рту: творожная запеканка с секретом — все в восторге от этого рецепта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Летний вариант творожной запеканки с дыней — рецепт опытных домохозяек
Еда

Этот рецепт — идеальный вариант для тех, кто любит необычные сочетания. Творожная запеканка получается воздушной, а кусочки дыни внутри придают ей сочность и легкую сладость.

Запеканка
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Ингредиенты

  • Творог 9% — 700 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Дыня — 200 г
  • Манная крупа — 65 г
  • Сахар — 75 г
  • Соль — щепотка
  • Ягоды для украшения (по желанию)

Приготовление

  1. Подготовка теста
    В блендере смешайте творог, манку, сахар, соль и яйца. Взбивайте 1–2 минуты до однородности.
  2. Нарезка дыни
    Очистите дыню от кожуры и семян. Вырежьте прямоугольный кусок толщиной 1,5–2 см. Если не получается — просто нарежьте дыню кубиками.
  3. Сборка запеканки
    Застелите форму пергаментом и вылейте ⅔ теста. Сверху выложите дыню, затем распределите оставшееся тесто.
  4. Выпекание
    Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте 30 минут до золотистой корочки.
  5. Подача
    Украсьте ягодами и подавайте теплой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента.

Археологи нашли следы каннибализма 5700-летней давности в Испании
