Сочная, нежная, тающая во рту: творожная запеканка с секретом — все в восторге от этого рецепта

Летний вариант творожной запеканки с дыней — рецепт опытных домохозяек

Этот рецепт — идеальный вариант для тех, кто любит необычные сочетания. Творожная запеканка получается воздушной, а кусочки дыни внутри придают ей сочность и легкую сладость.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Ингредиенты

Творог 9% — 700 г

Яйца — 2 шт.

Дыня — 200 г

Манная крупа — 65 г

Сахар — 75 г

Соль — щепотка

Ягоды для украшения (по желанию)

Приготовление

Подготовка теста

В блендере смешайте творог, манку, сахар, соль и яйца. Взбивайте 1–2 минуты до однородности. Нарезка дыни

Очистите дыню от кожуры и семян. Вырежьте прямоугольный кусок толщиной 1,5–2 см. Если не получается — просто нарежьте дыню кубиками. Сборка запеканки

Застелите форму пергаментом и вылейте ⅔ теста. Сверху выложите дыню, затем распределите оставшееся тесто. Выпекание

Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте 30 минут до золотистой корочки. Подача

Украсьте ягодами и подавайте теплой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента.

