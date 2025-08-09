Картофель — друг или враг? Исследование показало, какой способ приготовления опасен для здоровья

Международная группа ученых, включая специалиста из Кембриджа, провела исследование, чтобы выяснить, как потребление картофеля связано с развитием диабета 2 типа.
Выяснилось, что картофель фри, употребляемый регулярно, представляет опасность для здоровья. Картофель, приготовленный другими способами, такими как запекание, жарка (не во фритюре), варка или приготовление пюре, не оказывает подобного негативного эффекта.
В ходе исследования были изучены данные о здоровье более 205 тысяч американских медицинских работников за период почти в сорок лет. За это время было зарегистрировано около 22 тысяч случаев диабета.
Результаты также показали, что замена трех порций картофеля в неделю цельнозерновыми кашами может снизить риск развития диабета 2 типа на 8%.
Фэй Райли, представитель организации Diabetes UK, подчеркивает, что диабет 2 типа — сложное заболевание, развитие которого определяется множеством факторов, включая наследственность, возраст и этническую принадлежность. Питание — лишь один из аспектов, но данное исследование подчеркивает важность выбора цельнозерновых продуктов и ограничения потребления жареной или сильно обработанной пищи, передает Weekly Times.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого.
