Картофель — друг или враг? Исследование показало, какой способ приготовления опасен для здоровья

Weekly Times: этот популярный продукт под прицелом учёных
1:25
Еда

Международная группа ученых, включая специалиста из Кембриджа, провела исследование, чтобы выяснить, как потребление картофеля связано с развитием диабета 2 типа.

картофель фри и рыба в кляре
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
картофель фри и рыба в кляре

Выяснилось, что картофель фри, употребляемый регулярно, представляет опасность для здоровья. Картофель, приготовленный другими способами, такими как запекание, жарка (не во фритюре), варка или приготовление пюре, не оказывает подобного негативного эффекта.

В ходе исследования были изучены данные о здоровье более 205 тысяч американских медицинских работников за период почти в сорок лет. За это время было зарегистрировано около 22 тысяч случаев диабета.

Результаты также показали, что замена трех порций картофеля в неделю цельнозерновыми кашами может снизить риск развития диабета 2 типа на 8%.

Фэй Райли, представитель организации Diabetes UK, подчеркивает, что диабет 2 типа —  сложное заболевание, развитие которого определяется множеством факторов, включая наследственность, возраст и этническую принадлежность. Питание — лишь один из аспектов, но данное исследование подчеркивает важность выбора цельнозерновых продуктов и ограничения потребления жареной или сильно обработанной пищи, передает Weekly Times.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого.

