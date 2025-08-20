Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи и климатологи объяснили крах цивилизации майя длительными засухами
МВД России: миллион рублей выплачивается выпускникам юрфака при поступлении на службу
Могилу Роберта Рождественского варварски разграбили на Переделкинском кладбище
Ксения Бородина опровергла слухи об оплате фото с Дженнифер Лопес
Рынок стройматериалов всё ещё содержит продукцию с токсичными добавками
Шведские исследователи: кенгуру начали прыгать на 10 миллионов лет раньше, чем считалось
Фитнес-эксперт назвал преимущества тренировок с собственным весом после 40 лет
Лосось, фасоль и авокадо помогут добиться стройности за месяц
Айза заявила, что её карьера как блогера в соцсетях закончена

Оливье для тех, кто следит за фигурой: меняем всего один ингредиент — и радуемся

Креветки делают оливье легче и полезнее, заменяя колбасу — рецепт
1:48
Еда

Салат оливье — любимая классика, но не всем он подходит в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Часто блюдо воспринимается как тяжёлое и чрезмерно калорийное. Но это легко исправить — достаточно заменить один ключевой ингредиент.

Салат оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат оливье

Почему стоит заменить колбасу

Основная причина "тяжести" классического оливье — колбаса. Она делает блюдо сытным, но и перегружает его по калориям и жирности. Если заменить этот компонент, салат сразу станет:

  • легче для пищеварения;

  • более полезным;

  • с новым, изысканным вкусом.

Оливье с креветками — лёгкий и элегантный вариант

Креветки — отличная альтернатива. Они придают блюду:

  • утончённость;

  • морской аромат;

  • нежную текстуру.

Рецепт оливье с креветками почти не отличается по технологии, но соотношение ингредиентов здесь особенно важно. Ориентируйтесь не на количество, а на вес компонентов - это обеспечит сбалансированный вкус.

Ингредиенты:

  • варёный картофель — 480 г (мелко нарезать);

  • свежий огурец — 400 г (мелкими кубиками);

  • варёная морковь — 180 г (также нарезать кубиками);

  • отварные креветки — 300 г (мелко порубить);

  • консервированный зелёный горошек — 300 г (без жидкости);

  • варёные яйца — 240 г (нарезать кубиками).

Добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте салат майонезом - его количество определите исходя из желаемой консистенции.

Особенности рецепта

  • Лук в этом варианте не используется - он может перебить деликатный вкус креветок.

  • Солёные огурцы заменяются свежими, чтобы сохранить лёгкость и свежесть вкуса.

Уточнения

Креветки инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Археологи и климатологи объяснили крах цивилизации майя длительными засухами
МВД России: миллион рублей выплачивается выпускникам юрфака при поступлении на службу
Могилу Роберта Рождественского варварски разграбили на Переделкинском кладбище
Ксения Бородина опровергла слухи об оплате фото с Дженнифер Лопес
Рынок стройматериалов всё ещё содержит продукцию с токсичными добавками
Креветки делают оливье легче и полезнее, заменяя колбасу — рецепт
Шведские исследователи: кенгуру начали прыгать на 10 миллионов лет раньше, чем считалось
Фитнес-эксперт назвал преимущества тренировок с собственным весом после 40 лет
Айза заявила, что её карьера как блогера в соцсетях закончена
Лосось, фасоль и авокадо помогут добиться стройности за месяц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.