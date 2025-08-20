Оливье для тех, кто следит за фигурой: меняем всего один ингредиент — и радуемся

Креветки делают оливье легче и полезнее, заменяя колбасу — рецепт

Салат оливье — любимая классика, но не всем он подходит в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Часто блюдо воспринимается как тяжёлое и чрезмерно калорийное. Но это легко исправить — достаточно заменить один ключевой ингредиент.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат оливье

Почему стоит заменить колбасу

Основная причина "тяжести" классического оливье — колбаса. Она делает блюдо сытным, но и перегружает его по калориям и жирности. Если заменить этот компонент, салат сразу станет:

легче для пищеварения;

более полезным;

с новым, изысканным вкусом.

Оливье с креветками — лёгкий и элегантный вариант

Креветки — отличная альтернатива. Они придают блюду:

утончённость;

морской аромат;

нежную текстуру.

Рецепт оливье с креветками почти не отличается по технологии, но соотношение ингредиентов здесь особенно важно. Ориентируйтесь не на количество, а на вес компонентов - это обеспечит сбалансированный вкус.

Ингредиенты:

варёный картофель — 480 г (мелко нарезать);

свежий огурец — 400 г (мелкими кубиками);

варёная морковь — 180 г (также нарезать кубиками);

отварные креветки — 300 г (мелко порубить);

консервированный зелёный горошек — 300 г (без жидкости);

варёные яйца — 240 г (нарезать кубиками).

Добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте салат майонезом - его количество определите исходя из желаемой консистенции.

Особенности рецепта

Лук в этом варианте не используется - он может перебить деликатный вкус креветок.

Солёные огурцы заменяются свежими, чтобы сохранить лёгкость и свежесть вкуса.

Уточнения

