Оливье для тех, кто следит за фигурой: меняем всего один ингредиент — и радуемся

Салат оливье — любимая классика, но не всем он подходит в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Часто блюдо воспринимается как тяжёлое и чрезмерно калорийное. Но это легко исправить — достаточно заменить один ключевой ингредиент.
Основная причина "тяжести" классического оливье — колбаса. Она делает блюдо сытным, но и перегружает его по калориям и жирности. Если заменить этот компонент, салат сразу станет:
легче для пищеварения;
более полезным;
с новым, изысканным вкусом.
Креветки — отличная альтернатива. Они придают блюду:
утончённость;
морской аромат;
нежную текстуру.
Рецепт оливье с креветками почти не отличается по технологии, но соотношение ингредиентов здесь особенно важно. Ориентируйтесь не на количество, а на вес компонентов - это обеспечит сбалансированный вкус.
варёный картофель — 480 г (мелко нарезать);
свежий огурец — 400 г (мелкими кубиками);
варёная морковь — 180 г (также нарезать кубиками);
отварные креветки — 300 г (мелко порубить);
консервированный зелёный горошек — 300 г (без жидкости);
варёные яйца — 240 г (нарезать кубиками).
Добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте салат майонезом - его количество определите исходя из желаемой консистенции.
Лук в этом варианте не используется - он может перебить деликатный вкус креветок.
Солёные огурцы заменяются свежими, чтобы сохранить лёгкость и свежесть вкуса.
Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих.
