Винегрет, который станет хитом застолья: один шаг полностью меняет вкус салата

Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
1:25
Еда

Винегрет — простой в приготовлении салат, который давно завоевал любовь за доступность и классический вкус. Однако в сравнении с праздничными салатами вроде "Оливье" или "Мимозы" он часто кажется менее аппетитным. Но это легко исправить: достаточно одной кулинарной хитрости, чтобы поднять винегрет на новый уровень.

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Секретная добавка к винегрету

Не добавляйте репчатый лук в салат в сыром виде. Вместо этого его нужно обжарить до золотистой корочки.

Почему жареный лук — это находка

Жареный лук в винегрете работает сразу в нескольких направлениях:

  • придаёт сладковатую карамельную нотку;

  • добавляет мягкую хрусткость;

  • усиливает аромат всего блюда;

  • делает текстуру салата более интересной и сбалансированной.

Этот приём буквально преображает вкус — салат становится более насыщенным и запоминающимся.

Как правильно использовать жареный лук

Чтобы получить нужный эффект:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками.

  2. Обжарьте его на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.

  3. Остудите и добавьте в салат вместе с другими ингредиентами.

Важно: дополнительно заправлять винегрет маслом не нужно. Масла от жарки будет достаточно. Если добавить ещё, блюдо станет слишком тяжёлым и жирным.

Уточнения

Винегре́т - холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
