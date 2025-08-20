Винегрет, который станет хитом застолья: один шаг полностью меняет вкус салата

Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Винегрет — простой в приготовлении салат, который давно завоевал любовь за доступность и классический вкус. Однако в сравнении с праздничными салатами вроде "Оливье" или "Мимозы" он часто кажется менее аппетитным. Но это легко исправить: достаточно одной кулинарной хитрости, чтобы поднять винегрет на новый уровень.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винегрет

Секретная добавка к винегрету

Не добавляйте репчатый лук в салат в сыром виде. Вместо этого его нужно обжарить до золотистой корочки.

Почему жареный лук — это находка

Жареный лук в винегрете работает сразу в нескольких направлениях:

придаёт сладковатую карамельную нотку ;

добавляет мягкую хрусткость ;

усиливает аромат всего блюда ;

делает текстуру салата более интересной и сбалансированной.

Этот приём буквально преображает вкус — салат становится более насыщенным и запоминающимся.

Как правильно использовать жареный лук

Чтобы получить нужный эффект:

Нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте его на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. Остудите и добавьте в салат вместе с другими ингредиентами.

Важно: дополнительно заправлять винегрет маслом не нужно. Масла от жарки будет достаточно. Если добавить ещё, блюдо станет слишком тяжёлым и жирным.

Уточнения

Винегре́т - холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

