Винегрет, который станет хитом застолья: один шаг полностью меняет вкус салата

Винегрет — простой в приготовлении салат, который давно завоевал любовь за доступность и классический вкус. Однако в сравнении с праздничными салатами вроде "Оливье" или "Мимозы" он часто кажется менее аппетитным. Но это легко исправить: достаточно одной кулинарной хитрости, чтобы поднять винегрет на новый уровень.
Не добавляйте репчатый лук в салат в сыром виде. Вместо этого его нужно обжарить до золотистой корочки.
Жареный лук в винегрете работает сразу в нескольких направлениях:
придаёт сладковатую карамельную нотку;
добавляет мягкую хрусткость;
усиливает аромат всего блюда;
делает текстуру салата более интересной и сбалансированной.
Этот приём буквально преображает вкус — салат становится более насыщенным и запоминающимся.
Чтобы получить нужный эффект:
Нарежьте лук мелкими кубиками.
Обжарьте его на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.
Остудите и добавьте в салат вместе с другими ингредиентами.
Важно: дополнительно заправлять винегрет маслом не нужно. Масла от жарки будет достаточно. Если добавить ещё, блюдо станет слишком тяжёлым и жирным.
Винегре́т - холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.
