Секрет котлет из хека и минтая — не в рыбе, а в том, что кладут в фарш в конце

Рыбные котлеты часто требуют отдельного подхода: в отличие от мясных, они получаются менее сочными, если не учесть важные детали. Многие хозяйки по привычке добавляют в фарш кусочек сала — это действительно помогает. Но есть и другие, более оригинальные способы сделать блюдо вкусным, мягким и выразительным.

рыбные котлеты
Фото: freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рыбные котлеты

Чем обогатить рыбный фарш для котлет

Чтобы рыбные котлеты получились сочными, нежными и ароматными, можно использовать несколько интересных добавок — как по отдельности, так и в комбинации.

Сливочное масло

Это универсальный ингредиент, который хорошо работает с любыми видами фарша. В рыбных котлетах замороженное сливочное масло:

  • делает текстуру более мягкой;

  • придаёт приятную сливочную нотку;

  • сохраняет сочность внутри.

Масло лучше натереть на крупной тёрке и добавить в фарш в самом конце замеса. Так оно равномерно распределится и не "утечёт" при жарке.

Твёрдый сыр

Сыр и рыба — неожиданно удачное сочетание. Добавив в фарш немного натёртого твердого сыра, вы получите:

  • более яркий вкус;

  • нежную текстуру;

  • лёгкую сливочность и золотистый оттенок при жарке.

Хорошо подойдут сорта с умеренной солёностью и нейтральным вкусом — например, гауда или российский.

Копчёности

Самый нестандартный вариант — филе копчёной рыбы, перемолотое через мясорубку. Эта добавка:

  • придаёт насыщенный аромат;

  • усиливает вкус котлет;

  • добавляет плотности и сытности.

Такой ингредиент особенно хорош в сочетании с треской, минтаем или хеком — видами рыбы, у которых вкус менее выраженный.

Уточнения

Котле́та - в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
