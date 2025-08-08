Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты: плавное вождение снижает расход топлива на 10–15%
Гигантский бюст Илона Маска колесит по национальным паркам США
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
Синтетические ароматизаторы в чае снижают его пользу и вызывают негативные реакции организма
Виктория Боня включилась в конфликт семьи Дибровых ради женской солидарности
Учёные зафиксировали мегавысыхание в России, Канаде, США и Азии с 2002 года
Косметологи назвали лучшие кремы с SPF для ежедневного ухода
Александр Поветкин и Денис Лебедев проведут открытые тренировки в Москве в августе

Завтрак как у принцессы Дианы: диетологи считают его идеальным

Маленькие принцы обожали это блюдо: шеф-повар рассказал о любимой еде Уильяма и Гарри
1:21
Еда

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал о простых блюдах, которые принцесса Диана когда-то просила готовить для сыновей Уильяму и Гарри, когда они были маленькими.

шеф-повар готовит еду
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
шеф-повар готовит еду

Он отметил, что Диана выбирала для них "детскую, комфортную еду", и одним из любимых блюд было спагетти болоньезе.

Маґгрейди подчеркнул, что, несмотря на то что мальчики были принцами, у них были обычные детские вкусы, и спагетти всегда пользовались успехом. Шеф-повар рассказал, что готовил соус, используя лук, сельдерей, морковь, говяжий фарш, бульонные кубики и муку.

Он также вспомнил забавные моменты, когда принцы играли в прятки на кухне, стреляли из водяных пистолетов, устраивая настоящее веселье.

А любимым блюдом на завтрак у принцессы Дианы была "ночная овсянка", приготовленная без варки, путем замачивания овсяных хлопьев в молоке или соке с добавлением фруктов, ореховой пасты и орехов в холодильнике в течение ночи.

Благодаря своим полезным свойствам, таким как снижение вероятности развития диабета, нормализация уровня холестерина и помощь в борьбе с лишним весом, диетологи считают этот вариант завтрака одним из идеальных, пишет Daily Mail.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Популярное
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин

Какие машины в России не боятся ни зимы, ни плохих дорог, ни пробега за 200 тысяч? Рассказываем, каким маркам наши водители доверяют без оглядки.

Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
Одигитрия помогает не по требованию, а по вере — отец Андрей (Сапунов) о Смоленской иконе Божией Матери
В ЦБ напомнили, почему невозможен запрет на снятие наличных
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
Армия США заряжает лазеры: Пентагон меняет стратегию защиты с помощью света
Маленькие принцы обожали это блюдо: шеф-повар рассказал о любимой еде Уильяма и Гарри
Синтетические ароматизаторы в чае снижают его пользу и вызывают негативные реакции организма
Виктория Боня включилась в конфликт семьи Дибровых ради женской солидарности
Учёные зафиксировали мегавысыхание в России, Канаде, США и Азии с 2002 года
Косметологи назвали лучшие кремы с SPF для ежедневного ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.