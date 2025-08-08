Завтрак как у принцессы Дианы: диетологи считают его идеальным

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал о простых блюдах, которые принцесса Диана когда-то просила готовить для сыновей Уильяму и Гарри, когда они были маленькими.
Он отметил, что Диана выбирала для них "детскую, комфортную еду", и одним из любимых блюд было спагетти болоньезе.
Маґгрейди подчеркнул, что, несмотря на то что мальчики были принцами, у них были обычные детские вкусы, и спагетти всегда пользовались успехом. Шеф-повар рассказал, что готовил соус, используя лук, сельдерей, морковь, говяжий фарш, бульонные кубики и муку.
Он также вспомнил забавные моменты, когда принцы играли в прятки на кухне, стреляли из водяных пистолетов, устраивая настоящее веселье.
А любимым блюдом на завтрак у принцессы Дианы была "ночная овсянка", приготовленная без варки, путем замачивания овсяных хлопьев в молоке или соке с добавлением фруктов, ореховой пасты и орехов в холодильнике в течение ночи.
Благодаря своим полезным свойствам, таким как снижение вероятности развития диабета, нормализация уровня холестерина и помощь в борьбе с лишним весом, диетологи считают этот вариант завтрака одним из идеальных, пишет Daily Mail.
