Завтрак как у принцессы Дианы: диетологи считают его идеальным

Маленькие принцы обожали это блюдо: шеф-повар рассказал о любимой еде Уильяма и Гарри

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал о простых блюдах, которые принцесса Диана когда-то просила готовить для сыновей Уильяму и Гарри, когда они были маленькими.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info шеф-повар готовит еду

Он отметил, что Диана выбирала для них "детскую, комфортную еду", и одним из любимых блюд было спагетти болоньезе.

Маґгрейди подчеркнул, что, несмотря на то что мальчики были принцами, у них были обычные детские вкусы, и спагетти всегда пользовались успехом. Шеф-повар рассказал, что готовил соус, используя лук, сельдерей, морковь, говяжий фарш, бульонные кубики и муку.

Он также вспомнил забавные моменты, когда принцы играли в прятки на кухне, стреляли из водяных пистолетов, устраивая настоящее веселье.

А любимым блюдом на завтрак у принцессы Дианы была "ночная овсянка", приготовленная без варки, путем замачивания овсяных хлопьев в молоке или соке с добавлением фруктов, ореховой пасты и орехов в холодильнике в течение ночи.

Благодаря своим полезным свойствам, таким как снижение вероятности развития диабета, нормализация уровня холестерина и помощь в борьбе с лишним весом, диетологи считают этот вариант завтрака одним из идеальных, пишет Daily Mail.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

