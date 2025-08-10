Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Овощи в фарше, запекание без масла и никакого хлеба: такие котлеты понравятся даже детям

Овощные добавки в фарш увеличивают объём и улучшают текстуру котлет
Еда

Вы снова достали сковороду, замешали фарш, слепили котлеты… А на выходе — жесткие лепешки, которые хочется запить водой? Всё дело в одном ингредиенте.

Куриные котлеты с папоротником и чесночным соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куриные котлеты с папоротником и чесночным соусом

Овощ, который спасает сочность

Попробуйте не класть хлеб. Вместо этого — натрите средний кабачок и добавьте его в фарш (на 500 г мяса хватит одного овоща). Главное — отожмите сок, чтобы не переборщить с влагой.

Даже без сливок котлеты получатся нежными, как в детстве у бабушки. Кабачок действует как натуральный увлажнитель: внутри — сочная сердцевина, а снаружи — поджаристая корочка.

Пробуйте вариации

Кабачок — это только начало. Хотите сладости? Вмешайте немного тертой моркови. Мечтаете о золотистой корочке? Пускайте в ход тыкву. Нужно "растянуть" фарш и сделать больше котлет? Добавьте картофельное пюре.

Даже самая простая начинка способна заиграть по-новому, если подойти к ней с фантазией.

Полезный вариант — не значит пресный

Если вы на диете или просто не хотите жареного, замените мясо на индейку и запеките котлеты на решетке в духовке. Вкусно, полезно и без капли масла. А хруст даст… не панировка, а кукурузные хлопья или кунжут. Просто обваляйте — и наслаждайтесь текстурой.

Как не дать им развалиться

Чтобы котлеты не расползлись по сковороде, добавьте в фарш 1 яйцо или 2 ст. л. крахмала. Эти ингредиенты связуют массу и помогают сохранить форму при жарке или запекании.

И ещё один совет: лепите сразу двойную порцию и заморозьте. Перед жаркой размораживать не нужно — просто готовьте на 5 минут дольше, и всё получится.

Не забудьте про соус

Подавайте такие котлеты не с привычным кетчупом, а с йогуртовым соусом с зеленью или томатной сальсой с луком. Контраст текстур и вкусов — и ваш ужин превращается в гастрономическое удовольствие.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
