Домашняя пицца больше не будет сухой: всё решает один продукт из холодильника

Греческий йогурт делает тесто для пиццы мягким и эластичным
1:51
Еда

Пробовали делать пиццу дома, но каждый раз что-то идёт не так? Тесто выходит сухим, сыр — слипшимся комком, а начинка напоминает овощное рагу? Знакомо.

пицца без мяса
Фото: freepik is licensed under public domain
пицца без мяса

Хорошая новость: всё можно исправить одной маленькой хитростью. Не нужно тратиться на дорогие сыры или искать дровяную печь. Всё, что нужно — уже есть у вас дома.

Как превратить обычное тесто в эластичную основу

Начнём с основы. Вместо стандартного рецепта добавьте в тесто несладкий греческий йогурт. Он делает его пластичным, мягким внутри и с лёгкой хрустинкой снаружи. Смешайте муку, воду, щепотку соли, дрожжи и пару ложек йогурта. Замесите, накройте полотенцем и забудьте о нём на час.

Не нужен противень — берите сковороду

После того как тесто подойдёт, раскатайте его тонко. Главное — не тащите его в духовку. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и обжарьте тесто с одной стороны до лёгкой золотистой корочки (2-3 минуты).

Затем переверните и действуйте быстро: соус, сыр, начинка — всё на ходу. Закройте крышкой и готовьте на среднем огне ещё 5-7 минут. В итоге тесто пропекается, сыр плавится, а дно становится идеальной хрустящей основой.

Секретный штрих перед подачей

Хотите, чтобы ваши гости были в восторге? Прямо перед подачей слегка сбрызните пиццу мёдом. Сладкий акцент отлично сочетается с сыром, ветчиной или даже острыми колбасками. Нежный контраст делает вкус глубже, ярче и запоминающимся.

Пицца, приготовленная по этому способу, исчезает с тарелки быстрее, чем вы успеете достать второй кусок.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

