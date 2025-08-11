Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автовладельцам советуют осматривать машину снизу после ремонта — это защита от подмены деталей
Берпи: техника выполнения и показания к включению в тренировки
В английском городе Уитби туристы могут увидеть аббатство, вдохновившее Брэма Стокера на роман о Дракуле
Ветеринары назвали эффективные натуральные способы избавить от блох и питомца и квартиру
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Женщины начали худеть с помощью ChatGPT — новый тренд в соцсетях
Наталья Фриске рассказала о назойливом мужчине, который пишет ей уже десять лет
Негашёная известь, хлорка и соль помогут избавиться от мокриц в квартире
Открытие в озере Ледница: резное лицо подтверждает символику славянских обычаев

Зелёный чай вместо воды, и плов зазвучит по-новому: секрет, который мало кто использует

Сахар при варке овощей нейтрализует привкус водопроводной воды
2:22
Еда

Потратили уйму времени на готовку, а блюдо получилось так себе? Возможно, дело не в специях и не в ваших кулинарных способностях. Есть одна простая, но критичная ошибка, которую совершают почти все — и вы, скорее всего, тоже.

Колбаски с овощами
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колбаски с овощами

Проблема в воде. Той самой, которую вы наливаете из-под крана, чтобы сварить макароны, суп или даже замесить блинное тесто. Водопроводная вода содержит хлор, ржавчину и тяжёлые металлы — всё это невидимо, но сильно влияет на вкус готовых блюд. В результате овощи становятся водянистыми, мясо — резиновым, а бульон — как будто из столовки.

Попробуйте заменить обычную воду на фильтрованную или бутилированную. Результат удивит даже скептиков: картошка получится насыщенной и ароматной, а мясо — сочным, как из ресторана.

Как испортить грибы за 10 секунд

Одна из самых распространённых ошибок — мыть грибы под краном. Звучит логично, но это путь к провалу. Шампиньоны и прочие грибы работают как губка: они впитывают воду и превращаются из хрустящих и ароматных в невнятные варёные кусочки.

Вместо этого протрите их влажной салфеткой или мягкой щёткой — они останутся сухими снаружи и сохранят весь вкус внутри.

Один неожиданный ингредиент для идеального плова

Если вы готовите плов на обычной воде, вы упускаете шанс раскрыть вкус риса и мяса по-настоящему. Попробуйте вместо воды использовать зелёный чай. Он добавляет глубину, мягкую терпкость и делает блюдо по-настоящему интересным на вкус.

Мелочь, которая меняет овощи до неузнаваемости

При варке овощей вроде моркови, картофеля или горошка добавьте в воду ложку сахара. Он работает как вкусовой буфер: нейтрализует металлический привкус, придаёт овощам лёгкую сладость и усиливает их природный аромат.

Вы всего лишь поменяли воду — и ваша семья начинает спрашивать, когда вы успели пройти курсы шеф-поваров. Еда становится вкуснее, ароматнее и живее, а вы — спокойнее и увереннее на кухне. Иногда, чтобы почувствовать разницу, нужно изменить самую привычную вещь.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Кандидат сельхознаук рассказал о правилах августовской подкормки клубники
Исследователи из США нашли клеточный механизм, способный увеличить продолжительность жизни
Биомаркеры в донных отложениях подтвердили отсутствие вечной мерзлоты в Арктике
Экологичные методы борьбы с муравьями и профилактика их проникновения в дом
Binance и DK Bank подключили более 1000 торговцев в Бутане к системе криптоплатежей
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы
Зепюр Брутян с трудом удерживается от сладкого во время отпуска
Греческий йогурт делает тесто для пиццы мягким и эластичным
Кулинары: добавление уксуса в воду улучшает вкус и внешний вид пельменей
Вибрацию руля автомобиля вызывают износ тормозных дисков, дефекты шин и разбалансировка колёс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.