Даже бабушка бы удивилась: тесто, которое не требует ни дрожжей, ни терпения

Содовое тесто — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то вкусного, но времени и сил на полноценную выпечку нет. Благодаря реакции соды с кисломолочными продуктами тесто получается пышным, пористым и ароматным — даже без дрожжей и долгой расстойки.
Один из самых простых и эффектных десертов — лепёшки с сезонными или замороженными ягодами. Раскатайте тесто в круг, выложите в центр чернику, вишню или малину. Посыпьте щепоткой сахара, сверните края к центру, оставляя серединку открытой — получится что-то вроде мини-галеты. Выпекайте 20-25 минут при 180 °C, пока края не подрумянятся.
Подавайте с шариком ванильного мороженого или ложкой йогурта — будет не хуже, чем в кафе.
Смажьте основу из теста шоколадной пастой, разложите дольки банана, горсть орехов, кусочки зефира или маршмеллоу. Выпекайте 10 минут — и перед вами горячая сладкая пицца, от которой дети будут в восторге. Можно дополнить кокосовой стружкой или каплей кленового сиропа.
Содовое тесто легко адаптируется под солёные варианты. Например, сырные палочки: в тесто добавьте тёртый сыр (гауда, пармезан, сулугуни), немного сушёных трав и чеснок. Нарежьте полоски, сверните их в спирали и выпекайте 10-12 минут до золотистого цвета. Подавайте к пиву, супу или как закуску на фуршет.
Из того же теста можно сделать мини-пиццы в формах для маффинов. Просто раскатайте тесто, вырежьте кружки, уложите в формы, добавьте немного соуса, начинки и сыра — и через 15 минут у вас идеальный перекус.
Не обязательно использовать именно кефир. Подойдёт любой кисломолочный продукт — простокваша, ряженка, натуральный йогурт без сахара. Даже кислое молоко, которое уже не хочется пить, отлично сработает в тесте.
Для веганской версии — используйте растительное молоко (соевое, овсяное, миндальное), добавив чайную ложку лимонного сока или уксуса. Сода вступит в реакцию, и тесто всё равно получится мягким и воздушным.
Для хрустящей корочки смажьте выпечку перед духовкой смесью масла и куркумы — появится красивый золотистый цвет.
Хотите ещё больше аромата? Добавьте в тесто щепотку мускатного ореха, кориандра или корицы — в зависимости от начинки.
Лепёшки можно готовить даже на сковороде под крышкой, если нет духовки.
Остатки выпечки легко реанимировать на сухой сковороде или в тостере — и они снова будут как свежие.
Если вы ещё не пробовали использовать содовое тесто как универсальную основу — самое время начать. Оно прощает ошибки, готовится за считанные минуты и позволяет творить без границ: от закусок до десертов. Просто держите под рукой муку, соду и что-то кислое — и на вашей кухне всегда будет аромат свежей выпечки.
Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
