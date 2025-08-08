Роковой глоток: в Адлере чача убила десять туристов — сигналы опасности при покупке алкоголя

В Адлере туристы погибли после употребления чачи — правила покупки алкоголя

Серия смертельных отравлений после употребления самодельной чачи, купленной на рынке, произошла в Адлере.

Согласно информации от пресс-службы судов Краснодарского края, погибли как минимум десять человек, все они — туристы из различных регионов России. В их крови был обнаружен метанол, опасное вещество, которое часто встречается в контрафактном алкоголе, пишет URA.RU.

С учетом таких трагических случаев важно понимать, что к приобретению алкоголя следует подходить крайне внимательно. Ключевыми моментами являются:

1. Место покупки. Алкоголь следует покупать только в лицензированных торговых точках, таких как супермаркеты и специализированные магазины. Продукция, приобретенная на стихийных рынках или через интернет, может быть опасной.

2. Визуальный осмотр. Обратите внимание на внешний вид бутылки. Царапины, подтеки, поврежденные этикетки и ржавчина могут свидетельствовать о низком качестве товара. Вся информация на упаковке должна быть на русском языке и содержать полные данные о производителе, составе и сроке годности.

3. Цена продукта. Будьте осторожны с слишком низкими ценами. Аномально дешевый алкоголь — это красный флаг.

К сожалению, визуально отличить этанол от метанола невозможно, и даже аромат не всегда поможет определить качество продукта.

Настоятельно рекомендуется избегать покупки алкоголя непрозрачным способом и проявлять бдительность.

Ча́ча — крепкий спиртной напиток, относящийся к классу бренди из отжимки. Это спиртной напиток, получающийся из мезги (твёрдой фракции отжимки винограда) после брожения и перегонки. Чача получила своё название благодаря материалу, из которого перегоняется напиток (также известен как «кахетинская водка»).



