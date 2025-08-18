Кажется, что сварить яйцо просто — но одна ошибка превращает всё в кашу и крошки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Еда

На первый взгляд сварить яйца — проще простого. Но на практике многие сталкиваются с одной и той же проблемой: скорлупа снимается с трудом, а вместе с ней уходит половина белка. Чтобы этого избежать, важно знать и соблюдать несколько ключевых правил.

Яйца, фаршированные морошкой и творогом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яйца, фаршированные морошкой и творогом

Почему яйца плохо чистятся

Во время варки желток и белок уплотняются, а вот скорлупа остаётся неизменной. Если не учесть температурные нюансы и особенности подготовки, белок может буквально "прилипнуть" к скорлупе, затрудняя очистку.

Подготовка яиц перед варкой

Главное правило — не класть холодные яйца сразу в кипяток. Резкий температурный перепад может вызвать появление трещин, через которые вытечет белок.

Чтобы этого избежать:

  • достаньте яйца из холодильника заранее;

  • или подержите их под струёй тёплой воды несколько минут.

Температура яиц перед варкой должна быть близкой к комнатной.

Важность холодной воды после варки

Сразу после варки переложите яйца в холодную воду - не просто ополосните, а оставьте там на 3-5 минут. Это помогает белку отделиться от внутренней пленки и делает чистку проще и быстрее.

Сколько варить яйца

Длительность варки зависит от желаемой консистенции желтка и того, в какую воду вы их опускали:

Если яйца опущены в холодную воду:

  • всмятку - 5-6 минут;

  • вкрутую - 10-11 минут.

Если яйца опущены в кипяток:

  • всмятку - 2-4 минуты;

  • вкрутую - 8-9 минут.

Идеальная температура при варке — около 80°C, особенно если вы не хотите пересушить белок или получить сероватый налёт вокруг желтка.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
