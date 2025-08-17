Пышный, как бисквит, с начинкой из кислых яблок — рецепт, который не подводит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Этот рецепт яблочного пирога подойдёт даже тем, кто впервые пробует себя в выпечке. Главное — не торопиться и строго следовать шагам. Одно из ключевых условий успеха — отдельное взбивание белков и желтков. Именно благодаря этому пирог получится воздушным, даже несмотря на большое количество яблок.

Пирог с яблоками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирог с яблоками

Что понадобится для яблочного пирога

Список ингредиентов прост, а продукты — доступные:

  • яблоки кислых сортов — 4-5 шт.;

  • мука — 200 г (примерно 1 стакан);

  • сахар — 80 г (чуть меньше половины стакана);

  • яйца — 4 шт.;

  • сода пищевая — 0,5 ч. л.;

  • корица молотая — 1 ч. л. с горкой;

  • корень имбиря — кусочек около 3 см;

  • соль — 1-2 щепотки;

  • растительное масло — для смазывания формы.

Пошаговое приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C — пусть нагревается, пока вы готовите тесто.

  2. Подготовьте яблоки.
    Нарежьте фрукты тонкими ломтиками. В глубокой миске смешайте их с корицей и солью.
    Натертый на мелкой тёрке имбирь отожмите, чтобы получить сок — его тоже добавьте к яблокам. Перемешайте.

  3. Взбейте яйца.
    Белки взбейте до плотных пиков. Желтки — отдельно, с сахаром, до увеличения объёма и получения светлой кремовой массы.

  4. Соберите тесто.
    Аккуратно соедините взбитые желтки с белками, перемешивая движениями снизу вверх.
    Постепенно добавьте просеянную муку и соду. Снова аккуратно перемешайте.

  5. Формовка.
    Смажьте форму маслом. Вылейте тесто, разровняйте. Сверху выложите яблочную начинку.

  6. Выпечка.
    Выпекайте пирог 30-35 минут. За 3-5 минут до окончания можно включить режим гриля — для румяной корочки.

Пирог выйдет нежным, пышным и ароматным, с приятной кислинкой яблок, теплом корицы и лёгким пряным оттенком имбиря. Отличный выбор для уютного домашнего чаепития.

Уточнения

Имби́рь обыкнове́нный - многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
