Пышный, как бисквит, с начинкой из кислых яблок — рецепт, который не подводит

Имбирный сок и корица придают яблочному пирогу аромат и пряный вкус

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт яблочного пирога подойдёт даже тем, кто впервые пробует себя в выпечке. Главное — не торопиться и строго следовать шагам. Одно из ключевых условий успеха — отдельное взбивание белков и желтков. Именно благодаря этому пирог получится воздушным, даже несмотря на большое количество яблок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пирог с яблоками

Что понадобится для яблочного пирога

Список ингредиентов прост, а продукты — доступные:

яблоки кислых сортов — 4-5 шт.;

мука — 200 г (примерно 1 стакан);

сахар — 80 г (чуть меньше половины стакана);

яйца — 4 шт.;

сода пищевая — 0,5 ч. л.;

корица молотая — 1 ч. л. с горкой;

корень имбиря — кусочек около 3 см;

соль — 1-2 щепотки;

растительное масло — для смазывания формы.

Пошаговое приготовление

Разогрейте духовку до 180°C — пусть нагревается, пока вы готовите тесто. Подготовьте яблоки.

Нарежьте фрукты тонкими ломтиками. В глубокой миске смешайте их с корицей и солью.

Натертый на мелкой тёрке имбирь отожмите, чтобы получить сок — его тоже добавьте к яблокам. Перемешайте. Взбейте яйца.

Белки взбейте до плотных пиков. Желтки — отдельно, с сахаром, до увеличения объёма и получения светлой кремовой массы. Соберите тесто.

Аккуратно соедините взбитые желтки с белками, перемешивая движениями снизу вверх.

Постепенно добавьте просеянную муку и соду. Снова аккуратно перемешайте. Формовка.

Смажьте форму маслом. Вылейте тесто, разровняйте. Сверху выложите яблочную начинку. Выпечка.

Выпекайте пирог 30-35 минут. За 3-5 минут до окончания можно включить режим гриля — для румяной корочки.

Пирог выйдет нежным, пышным и ароматным, с приятной кислинкой яблок, теплом корицы и лёгким пряным оттенком имбиря. Отличный выбор для уютного домашнего чаепития.

Уточнения

Имби́рь обыкнове́нный - многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные.

