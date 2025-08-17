Пышный, как бисквит, с начинкой из кислых яблок — рецепт, который не подводит

Этот рецепт яблочного пирога подойдёт даже тем, кто впервые пробует себя в выпечке. Главное — не торопиться и строго следовать шагам. Одно из ключевых условий успеха — отдельное взбивание белков и желтков. Именно благодаря этому пирог получится воздушным, даже несмотря на большое количество яблок.
Список ингредиентов прост, а продукты — доступные:
яблоки кислых сортов — 4-5 шт.;
мука — 200 г (примерно 1 стакан);
сахар — 80 г (чуть меньше половины стакана);
яйца — 4 шт.;
сода пищевая — 0,5 ч. л.;
корица молотая — 1 ч. л. с горкой;
корень имбиря — кусочек около 3 см;
соль — 1-2 щепотки;
растительное масло — для смазывания формы.
Разогрейте духовку до 180°C — пусть нагревается, пока вы готовите тесто.
Подготовьте яблоки.
Нарежьте фрукты тонкими ломтиками. В глубокой миске смешайте их с корицей и солью.
Натертый на мелкой тёрке имбирь отожмите, чтобы получить сок — его тоже добавьте к яблокам. Перемешайте.
Взбейте яйца.
Белки взбейте до плотных пиков. Желтки — отдельно, с сахаром, до увеличения объёма и получения светлой кремовой массы.
Соберите тесто.
Аккуратно соедините взбитые желтки с белками, перемешивая движениями снизу вверх.
Постепенно добавьте просеянную муку и соду. Снова аккуратно перемешайте.
Формовка.
Смажьте форму маслом. Вылейте тесто, разровняйте. Сверху выложите яблочную начинку.
Выпечка.
Выпекайте пирог 30-35 минут. За 3-5 минут до окончания можно включить режим гриля — для румяной корочки.
Пирог выйдет нежным, пышным и ароматным, с приятной кислинкой яблок, теплом корицы и лёгким пряным оттенком имбиря. Отличный выбор для уютного домашнего чаепития.
Имби́рь обыкнове́нный - многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.